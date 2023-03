Re Carlo è di una crudeltà assoluta: la madre sarebbe delusissima da lui

A poca distanza dalla data fissata per l’incoronazione, Carlo III compie un gesto inaspettato. Elisabetta ne sarebbe stata sconvolta.

Il 6 maggio 2023 Carlo sarà ufficialmente designato Re. L’evento è attesissimo e sarà seguito in tutto il mondo. Al suo fianco la sua splendida ed elegantissima seconda moglie. Stiamo chiaramente parlando di Camilla Parker Bowles, il grande amore del papà di William ed Harry. Lei sarà regina a tutti gli effetti a quanto pare, non solo consorte.

Lo aveva già ampiamente deciso Elisabetta, poco prima di andarsene da questo mondo. Inizialmente non scorreva buon sangue fra le due, ma poi, con il passare del tempo, le cose sono cambiate. Anche il popolo Inglese in seguito ha mostrato grande simpatia nei confronti della Parker. Oggi è difatti molto amata dai sudditi.

Non per nulla lei insieme a Kate Middleton, è una delle donne più amate all’interno della chiacchieratissima Royal Family. Una famiglia da tempo divisa, soprattutto per via del Principe Harry. A nessuno dei suoi familiari è infatti andata giù non solo la sua scelta di sposare Meghan Markle, ma anche Di lasciare l’Inghilterra e di andare a vivere con lei in America.

La crudele decisione di Carlo

Anche il fratello William con la sua bellissima moglie, si è schierato in qualche maniera contro di lui, nonostante in passato i due fossero davvero molto legati. Ciò ha spezzato il cuore in mille pezzi ai fan della famiglia reale, che tuttavia stanno constatando ancora una volta che in realtà dissidi tra i vari membri di essa non sono mai e poi mai mancati. Anzi!

Sicuramente, ora come ora, aumenteranno e pure a dismisura, vista la decisione, molto dura e per certi versi assai spietata, presa da Carlo. Lui non è l’unico figlio della compianta Regina Elisabetta. Difatti ha anche i fratelli, Andrea, Edoardo e la sorella Anna. A quanto pare tutti e tre rimarranno molto delusi, dal momento che Carlo ha deciso di mantenere i cordoni della borsa ben stretti a sé.

Andrea è sconvolto

In ogni caso ciò era stato deciso dalla passata monarca, dal momento che il suo patrimonio, che è davvero ragguardevole, è stato lasciato interamente al suo successore, per ragioni meramente fiscali. Chiaramente poi spettava al nuovo Re provvedere all’eventuale spartizione. Peccato che lui non ne voglia sapere di dividere la torta con gli altri.

Più disperato della sua scelta è Andrea, che si aspettava un bel lascito da parte della sua compianta mamma, per risolvere alcune questioni giuridiche e personali di grande importanza. Questa è l’ennesima doccia fredda per lui, che ha anche perso, in seguito alle accuse di aggressione sessuale da parte di una donna, il suo ruolo attivo all’interno della Royal Family. Inoltre è stato pure già privato dei gradi militari.