Fiocco azzurro ad Amici: il cantante è diventato papà | Per Maria finalmente una gioia immensa

Dopo tanto dolore e copiose lacrime versate arriva un’immensa gioia per Maria De Filippi. Fiocco azzurro per una star di Amici.

La regina indiscussa delle Reti Mediaset non ha vissuto e non sta vivendo nemmeno tutt’ora un momento molto facile e sereno dal punto di vista privato e sentimentale. La scomparsa dell’adorato marito, il carismatico Maurizio Costanzo, ha lasciato un solco profondo nel suo cuore, nella sua mente e nella sua anima.

I due si sono amati tantissimo e si sono sorretti e vicenda. Complici e affiatatissimi, sono stati per tanto tempo una delle coppie più amate del vasto mondo dello spettacolo italiano. Mai una nube minacciosa sul loro rapporto e una crisi che avesse fatto pensare a un possibile addio. A pochi giorni dalla scomparsa del suo consorte, la conduttrice ha deciso di ritornare a lavorare.

Perché, come lei ha prontamente rivelato, “così le avevano insegnato”. La prima trasmissione che ha ricominciato a registrare è stata Amici, che ancora oggi è seguitissima per lo più dai giovani e dai giovanissimi. Come è entrata in studio un applauso scrosciante, ricco di stima e di affetto, l’ha accolta con tanto di pubblico in piedi in suo onore.

Ha ringraziato il suo pubblico

Poco prima della messa in onda della penultima puntata di C’è Posta Per Te, Maria ha voluto ringraziare con un messaggio scritto tutte quelle persone che le sono state accanto, in un momento così difficile da sopportare per lei e per la sua famiglia. Lei si è dimostrata commossa da tutto questo amore.

A starle sempre vicino l’amatissimo figlio Gabriele che lei aveva adottato quando era poco più che un bambino, assieme al marito Maurizio. Sia durante la veglia funebre che al funerale il ragazzo si è dimostrato inconsolabile per la dipartita del suo adorato papà adottivo. Tuttavia ora la De Filippi è ritornata a sorridere, grazie a una notizia che le ha scaldato in men che non si dica il cuore.

Nigiotti è diventato papà

L’ex star di Amci di Maria De Filippi, il cantautore toscano Enrico Nigiotti, è diventato papà per la prima volta di due gemelli maschi. Lui ha festeggiato la loro venuta al mondo con il caricamento di alcune storie e la condivisione di un dolcissimo post sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

A complimentarsi con lui tanti amici e colleghi, lanciati nel vasto mondo della musica e dello spettacolo proprio da Maria. Tra di loro abbiamo trovato Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Stefano De Martino. Certamente la De Filippi avrà rivolto le sue felicitazioni ad Enrico in forma privata, con un bel messaggio e/o con una sentita telefonata.