“Non cammina più bene”: Silvia Toffanin in una valle di lacrime

In una delle recenti puntate di Verissimo Silvia Toffanin ha versato lacrime per via del racconto straziante di uno dei suoi ospiti. Ecco di chi si tratta.

Silvia Toffanin fa compagnia agli italiani nel weekend con il doppio appuntamento del suo programma televisivo. All’inizio andava in onda solo il sabato, ma il compagno di vita Pier Silvio Berlusconi ha voluto puntare su di lei per garantire alla Mediaset dei buoni risultati in termini di ascolti. In un primo momento era scettica, però ha cambiato idea per la gioia dei fan.

I telespettatori sono concordi nel dire che sia dotata di una professionalità tale da mettere a proprio agio coloro che accettano di raccontarsi a 360 gradi durante le interviste. E’ anche amata per il suo lato umano che spicca in parole e gesti nei confronti dell’interlocutore.

Nelle puntate del weekend scorso ha avuto nello studio personaggi del mondo dello spettacolo di un certo spessore e tra questi ci sono stati Piero Chiambretti, in occasione del nuovo programma La carica dei 100 e uno, Ugur Gunes, l’attore turco che sta spopolando con la soap opera Terra amara, Syria, Franco Nero e Manuel Villa.

Domenica, invece, è stato il turno di Sandra Milo, Giorgia, Anna Pettinelli e Paola Caruso. Donne bellissime con una solida carriera alla spalle, eppure la storia di una di loro ha colpito sia il pubblico che la conduttrice. Non sono mancate le lacrime. Ecco tutti i dettagli.

“Non cammina bene…sempre con il tutore”

La donna in questione è la Caruso. L’ex Bonas di Avanti un altro ha partecipato ad altri reality come L’isola dei famosi e La pupa e il secchione show. Spesso è stata ospite nei salotti di Barbara D’Urso per parlare della sua vita privata. Al centro del suo mondo c’è il piccolo Michele, il figlio avuto dall’ex fidanzato Francesco Caserta.

Purtroppo ha raccontato che il figlio rischia di non camminare più a causa di un’iniezione fatta male quando erano in vacanza in Egitto: “Il piede non lo muove e non ha sensibilità al lato esterno della gamba. A questo punto non possiamo aspettare ancora perché si sta storcendo il piede e anche l’anca…non cammina bene. E’ sempre con il tutore, senza non può stare”.

“Una madre può capire”

Poi ha aggiunto: “Un dolore così solo una madre lo può capire. Il danno fatto è permanente e l’unica cosa che possiamo fare è un intervento che ha una riuscita massima del 60% e non è sicura. Mio figlio dovrà portare il tutore per sempre“.

Silvia Toffanin, essendo anche lei una mamma, si è messa nei panni della Caruso e non è riuscita a trattenere le lacrime. Come lei sicuramente tanti italiani si saranno commossi, in quanto sperano in un miracolo.