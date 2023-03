“A Tavassi piace…”: povera Micol | La rivelazione su Edoardo fa impallidire tutti

Edoardo Tavassi è al centro dell’attenzione per via delle dichiarazioni di un’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha detto sul conto del ragazzo.

Tutti i telespettatori sono concordi nel dire che Edoardo abbia portato una ventata di allegria nella casa. Infatti regala tanti sorrisi ai compagni d’avventura e al pubblico con le sue imitazioni. La migliore? Sicuramente quella di Daniele Dal Moro fatta con Nicole Murgia nel panni di Oriana Marzoli.

Purtroppo è stato anche protagonista di eventi spiacevoli. Attilio Romita ha parlato di lui facendo riferimento ad associazioni mafiose per via di una nomination decisa da lui e alcuni concorrenti. Poi Alfonso Signorini l’ha ripreso per aver spento i microfoni nel cuore della notte con Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria.

Infine è stato preso un provvedimento disciplinare per aver lanciato una stecca da biliardo mentre stava giocando con altri concorrenti. Nella stessa puntata l’altro Edoardo è stato costretto ad andare via per una squalifica. A prescindere da tutto lui sarà sicuramente ricordato nella storia del reality.

La casa gli ha permesso di conoscere Micol, con la quale ora ha una relazione. Tuttavia in queste ore Dana Saber ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sul suo conto. Ecco cosa ha riferito in merito alla sua love story.

“Le faceva i complimenti, la guardava”

Secondo Dana il fratello di Guendalina Tavassi sarebbe interessato a Nicole Murgia: “Ogni mattina lui le faceva i complimenti, la guardava. A un certo punto è venuta fuori la sorella di Micol che ha svelato la situazione e si sono fatti due passi indietro. Io non credo che Tavassi provi qualcosa per Micol. E’ importante avere una spalla dentro la Casa. Io questa affinità, quest’intimità all’interno della Casa non l’ho mai vista”

“Io penso che a Micol piace Andrea. Ne sono sicura…A Tavassi piace la Murgia. Ho percepito quello che ho visto con i miei occhi, non è che me lo sono sognato. Ovvio che adesso siamo alla fine del gioco e sarà normale che si avvicineranno ancora di più…Micol senza lui avrebbe fatto un bel percorso secondo me. Lui la influenza perché è un bravissimo manipolatore“.

L’ottimismo dei fan

Per ora i diretti interessati non possono replicare, ma quando torneranno alla quotidianità potranno dimostrare che il loro è un vero amore. Sulla questione della distanza geografica hanno detto che riusciranno ad affrontarla nel migliore dei modi.

All’inizio prenderanno il treno per trascorrere del tempo lui a Milano e lei a Roma. I fan sono convinti che smentiranno quanto detto dall’ex compagna d’avventura.