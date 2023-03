Elisa Isoardi, si mostra completamente struccata: ecco com’è veramente prima di andare a letto

La bella conduttrice e influencer Elisa Isoardi si mostra al naturale senza trucco, ecco com’è veramente prima di andare a dormire. L’avevate riconosciuta?

A Elisa Isoardi mostrarsi al mondo struccata non fa paura. Eccola in “versione naturale” prima di andare a dormire, mostrando ai suoi followers com’è veramente. Voi cosa ne pensate? Che versione di Elisa vi piace di più? Acqua e sapone o make-up forever?

Elisa Isoardi pronta a tornare?

Dopo una lunga assenza dalla televisione, la bella Elisa Isoardi non si è mai data per vinta e anche se per anni non ha più trovato lavoro come conduttrice, si è data molto da fare sui social, con il ruolo di influencer. Adesso, dopo tanta attesa, sembra che le cose stiano per tornare in suo favore, pare infatti che sarà la nuova co-conduttrice a fianco di Beppe Convertini, per lo storico programma della Rai, Linea Verde.

Purtroppo per la Isoardi, non solo la sua vita lavorativa, ma anche quella sentimentale ha subito un brusco arresto. Infatti, dopo la fine della relazione con Matteo Salvini, ha avuto altri flirt, ma attualmente pare che sia single. Dai suoi profili social, possiamo vedere però che Elisa è in ottima compagnia, il suo grande amore, il cagnolino Zenit le ha fatto tornare il sorriso.

Tempo fa Elisa Isoardi, purtroppo è stata vittima, come molte sue colleghe, di episodi molto brutti di stalking, i quali l’hanno costretta ad assumere un bodyguard, in quanto la sua sicurezza è stata messa a repentaglio. Dopo diverse indagini da parte delle forze dell’ordine è emerso che un pensionato con seri problemi psicologici si era invaghito della conduttrice e aveva così iniziato a molestarla. Una volta trovato, all’uomo è stata convalidata un’ordinanza restrittiva. Da quel momento in poi Elisa è potuta tornare “a vivere”.

La sua beauty routine

In una recente storia su Instagram, Elisa Isoardi si è mostrata ai suoi fan completamente struccata, ecco com’è veramente la bella conduttrice al naturale prima di andare a dormire. Come ha comunicato lei stessa, ha applicato sul suo viso completamente senza trucco, una maschera rigenerativa, prima di andare a dormire. Quello che colpisce i fan è la bellezza della donna anche al naturale.

Dalle sue foto sui social, la Isoardi non ha nessun problema a mostrarsi al naturale. Qualche giorno fa, ha infatti pubblicato una foto di lei struccata e abbastanza “accaldata” durante una seduta di fitness in palestra. Ovviamente per rimanere in forma bisogna faticare.