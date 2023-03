Gigi D’Alessio, la frecciatina improvvisa alla Tatangelo: “Quando ci sono i figli di mezzo bisogna stare…”

A distanza di svariato tempo dalla fine della loro liason Gigi lancia l’ennesima frecciatina al vetriolo alla sua celebre ex Anna.

D’Alessio è ancora oggi uno dei cantautori più apprezzati e amati nel nostro Paese. Ha iniziato a cantare e a comporre canzoni al pianoforte quando era poco più che un ragazzo, sebbene il successo sia arrivato molto dopo. Tante le canzoni e i live nel suo curriculum vitae, nonché partecipazioni al Festival di Sanremo, sia in veste di concorrente che di gradito ospite, nonché a importantissime trasmissioni TV.

Di recente lo abbiamo visto nel ruolo di giudice sia nell’edizione Senior che Kids per The Voice. Ad affiancarlo in entrambi i casi i veterani Clementino e Loredana Bertè e le new entry de i Ricchi e Poveri. Lo scorso anno è anche stato molto chiacchierato per la presenza all’interno della scuola di Amici Di Maria De Filippi del figlio Luca.

Il ragazzo ha scelto di operare nel vasto mondo delle sette note con il nome di LDA e proporre un genere musicale parecchio diverso da quello del suo celebre papà. Un papà che è molto orgoglioso di lui . Non per nulla gli ha donato una dolcissima dedica sui Social mentre il giovane si apprestava a calcare il palco del prestigioso Teatro Ariston.

Gigi e suoi 5 figli

Tuttavia Gigi non è solo molto apprezzato come musicista, cantante e artista a tuttotondo, oltre che come personaggio mediatico, ma è anche indubbiamente molto chiacchierato per la sua vita privata, alquanto turbolenta. Ancora giovanissimo si è sposato con la bellissima Carmela Barbato con la quale ha messo al mondo ben tre figli, oggi grandicelli.

Stiamo parlando di Claudio, che lo ha già reso nonno, Ilaria e Luca. Successivamente ha vissuto una lunga e chiacchieratissima storia d’amore con la ben più giovane collega Anna Tatangelo. Con lei ha dato alla luce Andrea, ora adolescente. Infine, di recente è diventato per la quinta volta papà del piccolo Francesco, nato dalla sua unione con Denise Esposito.

Non deve chiedere scusa a nessuno

Durante una sua intervista per Il Messaggero, l’artista partenopeo ha parlato proprio delle sue storie importanti e dei suoi figli. A tal proposito Gigi ha dichiarato: “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put**niere.” Ha poi sottolineato che non deve chiedere scusa a nessuno, facendo chiaramente intendere che non deve scusarsi con la bella Anna.

Del resto le storie, come lui stesso ha sottolineato, iniziano e possono finire. In ogni caso, quando ci sono di mezzo dei figli, ha sentenziato D’Alessio, “bisogna stare tranquilli e sereni”. Ora è felicissimo accanto alla splendida Denise Esposito, che non è affatto interessata a operare nel mondo dello spettacolo. Lui è talmente innamorato che non esclude nemmeno di potersi sposare una seconda volta.