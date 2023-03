“Beata gioventù”: spunta la foto rarissima di Alberto Matano | Bellissimo senza barba e con una donna

L’affascinante Alberto Matano, stupisce ancora. Lo scatto amarcord in compagnia di una lei. In Rete è il Caos.

Da diversi anni a questa parte il conduttore ci tiene compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai Uno con La Vita In Diretta. Lui piace davvero molto agli italiani. I dati di ascolto della trasmissione parlano chiaro. Praticamente lui straccia in termini di share quasi sempre la mitica Barbara D’Urso con il suo storico Pomeriggio Cinque.

Il giornalista, che per moltissimo tempo ha svolto il ruolo di vincente anchorman per il TG1, è spesso ospite del salotto dell’amica fraterna Mara Venier per parlare per lo più di fatti di attualità e di cronaca. Lo abbiamo anche ammirato nelle ultime edizioni di Ballando Con Le Stelle nelle vesti di commentatore a bordo pista.

Matano non è solo seguitissimo sul Piccolo Schermo, ma anche sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui ama condividere con i suoi followers sia momenti legati alla sua vita lavorativa che a quella privata. Entrambe vanno decisamente a gonfie vele. Non per nulla lui appare sempre più bello, solare, sereno e in forma che mai.

Lui è felicissimo

In questo momento poi è particolarmente felice dal momento che sta arrivando la primavera. Lui ha già iniziato a festeggiare in anticipo con la condivisione su Instagram di un vero e proprio mini album fotografico, dove è apparso in maniche corte sia da solo che in compagnia del suo affascinante marito.

La cerimonia della loro unione, avvenuta la scorsa estate, ha visto nel ruolo di celebrante la sua già citata amica del cuore Mara Venier. Lei è stata felicissima di vedere finalmente coronato il sogno d’amore del suo grande amico. I due si frequentano moltissimo e non sono pochi gli scatti Social che li ritraggono insieme. Tuttavia ora Alberto è apparso in una foto amarcord in compagnia di un’altra donna.

Lo scatto amarcord

La fotografia in questione, che è diventata in men che non si dica virale, è stata caricata dallo stesso come Storia sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui possiamo ammirare Alberto ancora giovanissimo, senza nemmeno un filo di barba sul volto. Il conduttore non è solo ma è in compagnia della giornalista e conduttrice televisiva Flavia Cercato.

Per la verità i due sono molto amici e si vogliono un gran bene. Non per nulla anche la donna, classe 1971, ha voluto condividere nelle sue Storie lo scatto dal sapore squisitamente amarcord. Lei si è divisa e si divide tutt’ora con una certa maestria tra i suoi impegni radiofonici e televisivi. È fortissima come inviata e in passato ha collaborato a stretto contatto con Pierluigi Diaco.