“Era tutto preparato”: Edoardo Donnamaria e Antonella sbugiardati dal web

I telespettatori del Grande Fratello Vip 7 hanno preso di mira Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria per alcuni dettagli che non sono sfuggiti. Ecco cosa ha scatenato la massa.

Antonella ed Edoardo sono sempre stati al centro dell’attenzione per via del loro rapporto altalenante. Alfonso Signorini ha dedicato varie dirette alle dinamiche della loro love story cercando di aiutarli a superare delle incomprensioni. Spesso la gelosia li ha spinti a commettere gesti o dire parole eccessivi.

Lui non ha mai visto di buon occhio la sua amicizia con Antonino Spinalbese, con il quale non è mai andato d’accordo. Lei, invece, non vuole che abbia dei contatti con l’ex Micol Incorvaia perché non lo reputa opportuno. Come se non bastasse vorrebbe che Edoardo si allontanasse da coloro che nella casa gli hanno detto di lasciarla perdere.

La settimana scorsa Edoardo è stato squalificato per l’ennesimo comportamento inopportuno adottato davanti alle telecamere. In poche parole ha discusso pesantemente per l’ennesima volta con Antonella al punto tale da sottrarle con forza un panino dalle mani per poi spintonarla. Nonostante tutto loro si sono chiariti e si sono promessi di viversi nella quotidianità.

Il ragazzo ha urlato dall’esterno che aspetterà Antonella mentre lei non ha altro che decantare il suo amore. Pare che sia tornato il sereno nella coppia Donnalisi, eppure qualcuno ha insinuato che starebbero recitando un copione perché alcune cose non tornano. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

“Andrò lì a fare il mio gioco”

Da quando è iniziata la love story Antonella è stata inconsapevolmente al centro del gossip per via dei suoi ex. Francesco Chiofalo ha riferito che per colpa del padre si sarebbero lasciati. Poi si è recato nella casa per un confronto con lei l’ex Gianluca Benincasa. “Mi aveva detto: Andrò lì a fare il mio gioco, perdonamela questa. Ti posso garantire che se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò oltre”. Parole forti che non sono finite ancora nel dimenticatoio.

In tanti si chiedono come sia possibile che Edoardo possa ignorare queste dichiarazioni e presentarsi al di fuori della casa e giurare amore eterno ad Antonella. Per questo motivo qualcuno crede che ci sia un accordo tacito tra i due. Del resto anche l’atteggiamento di lei non convince, secondo quanto si può leggere sul web.

Edoardo e Antonella – Youbee.it

Edoardo parteciperà alle dirette?

Edoardo non sarà presente nello studio per via della squalifica. Qualche telespettatore ha fatto notare la presenza di Ginevra Lamborghini nonostante sia uscita dalla casa per lo stesso motivo.

Non è chiaro se i produttori chiuderanno un occhio anche stavolta. Fatto sta che è stato uno dei concorrenti che ha reso unica quest’edizione che a breve volgerà al termine per lasciare spazio a L’Isola dei famosi.