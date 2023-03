Ma cosa ha combinato?’: Ilary Blasi ritocca per l’ennesima volta il viso | Il risultato è da urlo

Ilary Blasi ha ceduto nuovamente a un trattamento beauty. Ha mostrato orgogliosa il suo nuovo ritocco sui Social. E lei è sempre più bella.

L’ex signora Totti, da qualche mese a questa parte si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale. Infatti fa coppia fissa con l’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller. A dare per primo la notizia della loro relazione è stato il magazine Chi. Grazie ai suoi paparazzi ci aveva mostrato la neo coppia durante la visita dio Ilary in Germania e di lui nella Capitale.

Il loro legame è diventato sempre più importante e ben presto sono arrivate le presentazioni ufficiali in famiglia e innanzi agli amici più cari. Ilary, che si appresta a riprendere a breve saldamente il timone a livello di conduzione de L’Isola Dei Famosi, appare ora più bella e in forma che mai.

Poco dopo l’annuncio ufficiale della fine del suo lungo matrimonio con l’ex Capitano della Roma, con il quale ha messo al mondo ben tre figli, era apparsa sui Social molto stanca e scossa. Oggi ha nuovamente ritrovato il sorriso. Ovviamente il merito è del suo Bastian che la rende sempre più felice.

Una mamma innamorata

Tuttavia in questi giorni la showgirl romana sta anche affrontando le prime udienze in tribunale a Roma per la separazione ed il divorzio dal Pupone. I due non sono purtroppo arrivati, a quanto sembra, ad un accordo consensuale, tanto agognato dai rispettivi fan. Sul piatto tante questioni da discutere, ma quella più importante e che sta maggiormente a cuore ad entrambi è l’affidamento dei figli.

Stiamo parlando di Christian, Chanel e della piccola Isabel, che ha da poco compiuto i suoi primi 7 anni. Per lei la sua celebre mamma ha organizzato una super festa di compleanno. In quel frangente Ilary ha lasciato tutti quanti a bocca aperta per la sua mise. Una tutina nera super aderente abbinata a un paio di stivali alti di gamba e col tacco a spillo di colore rosa sgargiante.

Si è mostrata così sui Social

Tuttavia ora la Blasi sta facendo ampiamente parlare di sé per via di un nuovo trattamento di bellezza al quale si è da poco sottoposta. In poche parole avrebbe provveduto a farsi infoltire e allungare le sue ciglia. Orgogliosa del risultato ottenuto, grazie al lavoro di un grande professionista, si è mostrata in alcuni scatti dopo il trattamento sui Social.

Grazie ad esso possiede ora uno sguardo ancora più intenso e magnetico, da vera gatta. In ogni caso c’è anche da dire che Ilary ha sempre cercato di curare al massimo grado il suo fisico e il suo aspetto esteriore. Ultimamente poi si era dedicata con ancora maggior attenzione alla pelle del suo luminoso viso. E oggi, grazie anche al suo affascinante nuovo amore, è decisamente al top.