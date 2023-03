Fabrizio Corona, colpo basso da un ex vippone: “Tra me e lui c’è stata intimità”

Fabrizio Corona è di nuovo al centro dell’attenzione, ma stavolta ciò è dipeso dalle dichiarazioni inaspettate di un concorrente di una delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip. Ecco di chi si tratta.

A breve volgerà al termine l’attuale edizione del Grande Fratello Vip 7 ed è stato già annunciato chi andrà in finale tra i concorrenti rimasti in gioco. Si tratta di Oriana Marzoli, la quale è riuscita in poco tempo a conquistare i telespettatori. Nella diretta di lunedì scorso Alfonso Signorini ha voluto prima riprendere per l’ennesima volta tutti per via di comportamenti scorretti davanti alle telecamere.

In effetti nelle ultime settimane nella casa è stato adottato un linguaggio poco consono per un contesto televisivo seguito dalla stragrande massa di italiani. Per fortuna sembra che il messaggio sia arrivato ai diretti interessati. A prescindere da ciò il reality più longevo della televisione italiana nel bene e nel male fa sempre parlare di sé.

Anche i concorrenti delle precedenti edizioni ancora oggi hanno i riflettori puntati addosso. Di recente un ex concorrente molto amato è stato ospite nello studio del programma televisivo Belve di Francesca Fanagni. Qualcuno a stento è riuscito a riconoscerlo perché spesso tende a cambiare look.

Volete un indizio? E’ entrato nella casa l’anno scorso ed è stato accolto a braccia aperte da alcuni vipponi, come Francesca Cipriani perché si è rivolta a lui per modificare la sua immagine. Come lei tante altre donne non hanno esitato a seguire il suo esempio. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

“Era un’amicizia o un amore? Un ibrido”

L’uomo in questione è Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei vip. Durante l’intervista la conduttrice gli ha chiesto di dare delle spiegazioni sulla seguente affermazione fatta nella casa: “Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro”. Dopo poche ore Fabrizio Corona aveva replicato: “Amore mio…grande unico e solo, era un nostro segreto…dai”.

Urtis è stato diretto: “Se era un’amicizia o un amore? Un ibrido. Quello che c’è tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Se c’è stato un rapporto d’amore fisico? Può essere che magari qualche volta ci fosse dell’intimità, però sono cose nostre“.

“Gestisce tutto mio padre”

La conduttrice gli ha anche chiesto se avesse mai sentito il peso della competizione con Belen Rodriguez e Nina Moric, le donne più importanti di Corona e lui ha lasciato intendere che non gli è mai pesato.

Poi Urtis non ha dato una risposta concreta alla domanda di quanto guadagna perché se ne occupa il padre: “E’ all’antica, vuole gestire tutto lui, insomma si prende tutto. Non lo so quanto guadagno, vivo di regali“.