Laura Freddi, scoperto il fidanzato a letto con un’altra: “Ho distrutto tutta la camera e…” Situazione degenerata

Laura Freddi senza freni sul suo passato amoroso. Ha beccato il suo fidanzato insieme a un’altra. La sua reazione e il suo racconto dettagliato dei fatti.

La bellissima Laura Freddi è ancora oggi una showgirl molto amata e apprezzata dagli italiani. Per tanto tempo è stata lontana dal Piccolo Schermo dove è stata onnipresente quando era ragazza. La donna negli ultimi anni si è dedicata per lo più alla sua famiglia, che lei ritiene uno dei doni più grandi che la vita le abbia dato.

Ex Non È La Rai, ci ha ammaliato poi con i suoi stacchetti, in compagnia di Miriana Trevisan, sul bancone di Striscia. L’abbiamo poi vista in svariate altre trasmissioni TV in qualità di co-conduttrice, dove ha messo in luce la sua spigliatezza e la sua innata simpatia. Laura ha poi tentato la carta della recitazione, apparendo anche in una puntata de I Cesaroni.

La donna è anche tuttavia stata molto chiacchierata in passato per via delle sue storie d’amore. In particolare nel mirino della cronaca rosa italiana ce ne sono state due. Quali? La prima con il mattatore televisivo Paolo Bonolis, che recentemente l’ha voluta come concorrente vip nel suo Avanti Un Altro, mentre la seconda con il calciatore Fabio Galante.

Oggi è mamma felice di Ginevra

Laura si è poi rifatta una vita, dal punto di vista sentimentale e oggi è mamma felice della sua adorata Ginevra. Inoltre ora sogna un secondo matrimonio dopo la fine del primo con Claudio Casavecchia. Il suo attuale compagno è Leonardo D’Amico, che è anche il papà della sua creatura, venuta alla luce il 3 gennaio del 2018.

La donna poi è tornata alla grande anche in TV, nel corso di questa stagione televisiva, affiancando nel suo affiatatissimo team lavorativo anche la meravigliosa Serena Bortone, nel suo seguitissimo Oggi È Un Altro Giorno. Mentre si parlava di tradimenti con le ospiti Maya Sansa e Isabella Ferrari, la Freddi, dopo che la conduttrice l’ha interpellata, ha svelato un aneddoto piccante ma pure assai doloroso del suo passato.

La scoperta del tradimento e la sua reazione

Quando era ancora molto giovane e viveva a Milano, ha colto in flagrante il suo allora fidanzato. Lei in quei giorni si trovava nella Capitale ed era stata avvisata del fatto che il suo compagno si desse alla pazza gioia in sua assenza, da un amico in comune. Senza avvertirlo è tornata nella casa che condividevano e ha lo ha colto sul fatto.

Si è molto arrabbiata e, presa dall’ira e dalla delusione, ha distrutto la loro camera da letto e lanciato contro all’uomo un televisiore. Fortunatamente non è riuscita a colpirlo, come lei stessa ha svelato, perché lui si era spostato in tempo. Alla fine, con il passare del tempo, ha perdonato il fedifrago e sono rimasti in buoni rapporti, così come con l’amante, che è una sua buona amica.