Santiago, come si comporta veramente il figlio di Belen con Luna: il video ‘rubato’

Belen Rodriguez ha due figli, Santiago, che oggi è grandicello, e la piccola Luna Marì. Hanno due papà diversi. Come realmente si comporta il maggiore nei confronti della sorellina.

La showgirl argentina, che ha trovato il successo fin da giovanissima nel nostro Paese, è oggi considerata una vera diva. Lei è molto apprezzata e stimata per la sua grande professionalità e per le sue ragguardevoli doti artistiche, che ha messo in luce anche durante una passata edizione del Festival di Sanremo, in veste di co-conduttrice.

Da tempo al timone de Le Iene, in autunno la troviamo anche su Canale 5 a condurre, insieme ai colleghi e amici Alessandro Sakara e Martin Castrogiovanni, l’irresistibile Tu Si Que Vales. Belen è una donna vincente non solo sul lavoro, ma anche nella vita privata. Oggi è più felice che mai accanto al marito Stefano De Martino, che è lanciatissimo nelle vesti di showman.

I due hanno ritrovato l’idillio dopo un lungo addio e, dalla tarda primavera 2022, non si sono più lasciati. Ci hanno anche fatto sognare ad occhi aperti la scorsa estate, soprattutto grazie ai video e agli scatti che li vedevano impegnati in una romantica gita in barca. Felicissimo della loro ritrovata armonia è il figlioletto Santiago.

Lei è mamma bis

Se da un lato è l’unico figlio che ad oggi ha messo in cantiere l’affascinante ballerino e conduttore partenopeo, lo stesso non si può dire di Belen. Difatti la donna è diventata mamma la seconda volta due anni fa grazie alla nascita della piccola Luna Marì. Il papà della bambina è il bellissimo Antonino Spinalbese, da poco reduce da un’assai intensa esperienza al GF Vip 7.

La showgirl argentina, fra le più amate e stimate nel nostro Paese, ha speso parole al miele sia per l’hair stylist spezzino che per il marito Stefano, in qualità di papà. Lo ha fatto raccontandosi a cuore aperto nel seguitissimo salotto di Verissimo innanzi a un’emozionatissima Silvia Toffanin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

Santiago premuroso nei confronti di Luna

Tuttavia in molti hanno iniziato a chiedersi come si comporti realmente, nella quotidianità, Santiago con la sorellina Luna Marì. A rivelarcelo, tramite la pubblicazione di un video su Instagram, è stata la nonna materna Veronica. Tramite suddetta clip, diventata in men che non si dica virale, notiamo che il primogenito di Belen è molto affettuoso e premuroso nei confronti della piccola di casa.

Chiaramente ciò avrà riempito il cuore di infinita gioia e di sano orgoglio i suoi celebri genitori, nonché dei suoi adorati nonni. Inoltre il fatto che lui si comporti in tale maniera nei confronti della piccolina è di buon auspicio in vista di un possibile nuovo arrivo della cicogna in casa Rodriguez/De Marino. Del resto lei non ha mia nascosto il suo più vivo desiderio di allargare a stretto giro la famiglia.