Giulia Stabile, cosa si è rifatta la vincitrice di Amici: il prima e dopo sensazionale

L’amatissima ballerina professionista di Amici, Giulia Stabile, è cambiata nel corso degli anni. Ecco com’era quando ha messo piede per la prima volta nello studio del talent show.

Giulia Stabile oggigiorno è una dei professionisti di Amici di Maria De Filippi. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una professionalità indiscussa tale da averle permesso di portare a casa la coppa della vittoria. Tre anni fa si è presentata ai provini e subito ha conquistato i maestri di ballo, compresa Alessandra Celentano.

Oltre alle sue doti indiscusse, ha saputo conquistare i telespettatori con la sua dolcezza e il suo essere goffa. Per non dimenticare la risata, coinvolgente e raggiante. Come se non bastasse l’esperienza televisiva le ha permesso di trovare l’amore. Il cantante Sangiovanni le ha fatto una corte serrata e dopo un po’ si sono lasciati andare.

Il loro amore è sempre stato supportato dal pubblico perché genuino e puro. Insieme sono arrivati alla finalissima mano nella mano, ma la coppa è stata data alla ragazza. Da allora è passato del tempo e i due sono ancora innamoratissimi. Per i vari impegni lavorativi non riescono a viversi nella quotidianità, però con grande maturità riescono a gestire al meglio la situazione.

Giulia era una ragazza timida e introversa. Tuttavia diventa un’altra persona quando balla, una persona sicura di sé che inevitabilmente acquista un inestimabile fascino. Qualcuno si sta chiedendo se sia merito del chirurgo estetico il suo cambiamento. Ecco la risposta.

Giulia qualche anno fa nella scuola

Chi appartiene al mondo dello spettacolo prima o poi cede alla tentazione del bisturi per migliorare la propria immagine. In qualche caso non diventa abitudine andare dal medico mentre in altri accade l’esatto opposto. I fan di Giulia si sono chiesti se anche lei abbia deciso di seguire ciò che ormai fa tendenza.

In realtà la sua bellezza è estremamente naturale, non artefatta. Facendo un paragone del prima e del dopo è chiaro che non abbia modificato nulla di sé. Proprio per questo piace, in quanto rappresenta un punto di riferimento per le giovani. Non ha mai nascosto il fatto di essere stata vittima di bullismo tra i banchi di scuola. Ora ha avuto la sua rivincita.

“Ho superato le mie insicurezze”

Giulia in un’intervista di Verissimo ha parlato degli anni di scuola e non sono stati per niente piacevoli. “Alle medie venivo presa di mira dai compagni di classe e dai miei professori che scoraggiavano la mia passione per la danza”.

Ma è proprio grazie alla danza che è riuscita a superare tutto: “Con la danza ho superato le mie insicurezze. E’ un percorso che ho portato avanti ad Amici…non pensate di essere voi il problema”.