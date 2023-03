Serena Bortone, a 20 anni faceva girare la testa a chiunque: spunta la foto rarissima

Serena Bortone a 20 anni faceva girare la testa a tutti, la sua bellezza era disarmante. Spunta la foto rarissima di lei da giovane, il cambiamento è notevole da ieri a oggi.

Pur essendo sempre una bellissima donna, la foto di una Serena Bortone giovanissima ha fatto impazzire i fan. Lei a 20 anni faceva girare la testa a tutti, il suo lato femminile è molto sensuale, anche se oggi lo tiene un po’ nascosto per non peccare di professionalità.

Serena Bortone e la parità degli stipendi

Serena Bortone è la nota conduttrice e giornalista nata nel 1970 a Roma. Fin dagli esordi ha lavorato sempre nella Rai con mansioni e in programmi differenti. La ricordiamo soprattutto alla conduzione di Agorà, Mi manda Raitre, Ultimo minuto, ecc. Dal 2020 è autrice e conduttrice del programma, Oggi è un altro giorno, su Rai Uno del quale ormai viene riconosciuta come “padrona di casa” indiscussa.

Il noto programma tratta diverse tematiche, tutte inerenti alla realtà del nostro Paese con diverse testimonianze di personaggi illustri. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Bortone è molto riservata, per cui non lascia trasparire niente. A quanto pare è single e non ha mai pensato alla maternità per sentirsi completa come donna, come ha più volte dichiarato. I legami a lunga scadenza la fanno soffocare.

Nonostante ciò di recente è stata vista insieme al giovane direttore d’orchestra che è stato ospite anche al suo programma, Lorenzo Viotti. Quale sia il rapporto tra i due è ancora un mistero.

Per la festa della donna, tenutasi come ogni anno l’8 marzo, ha lanciato un messaggio molto importante: “Parità degli stipendi tra donne e uomini, questo il messaggio che ho mandato l’8 marzo”.

Una foto del passato

Serena Bortone ci tiene molto ad essere presa sul serio, per questo, anche nell’abbigliamento ci tiene a far passare il suo messaggio di professionalità e competenza. In questa foto rarissima però, la si vede ancora come una giovane donna all’inizio della vita totalmente spensierata. Qui aveva 20 anni e in quel periodo faceva totalmente girare la testa a tutti.

Se in quel periodo mostrava di più il suo lato sensuale e femminile, ad oggi rimane sempre una bella donna, semplicemente con obbiettivi e ideali diversi. Ha lavorato molto per essere qui e sicuramente l’esperienza l’hanno fatta diventare molto più “dura” rispetto al periodo adolescenziale in cui si vede la vita da un altro punto di vista. Dopo aver visto questa foto, la preferivate di più com’era una volta o com’è adesso?