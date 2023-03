“Sei proprio str…za”: Sabrina Ferilli ‘attaccata’ da Maria De Filippi | Il video fa boom di like

Maria De Filippi senza freni sull’amica Sabrina Ferilli. La sua forte dichiarazione. Il video è virale.

La regina indiscussa delle Reti Mediaset è ritornata saldamente al timone delle sue amatissime trasmissioni televisive per l’immensa gioia dei suoi numerosissimi estimatori. La prima che ha ricominciato a registrare dopo il terribile lutto che si è abbattuto contro di lei e sulla sua famiglia è stata Amici, definibile, a buona ragione, come il padre di tutti i talent.

La fase serale è vicinissima, visto che la prima puntata di essa andrà in onda in prime time su Canale 5 a partire da sabato 18 marzo 2023. Poco prima della messa in onda di nuove puntate, registrate prima del lutto, di Uomini e Donne e di C’è Posta Per Te, la conduttrice ha voluto ringraziare pubblicamente tutte quante le persone che a loro modo le sono state vicino in un momento tanto doloroso per lei.

Tantissimi poi sia gli amici che i colleghi che hanno voluto farle sentire la loro vicinanza, presentandosi sia alla veglia funebre del compianto Maurizio che al suo funerale, che è stato seguitissimo pure in TV. Fra di loro c’è certamente da annoverare la splendida Sabrina Ferilli, che, come ha ricevuto la triste notizia, si è precipitata a prendere il primo aereo per tornare da Tokyo a Roma dalla sua cara amica Maria.

In TV sempre insieme

Le due si conoscono da moltissimi anni e hanno lavorato nella più svariate occasioni insieme. In passato l’attrice e conduttrice romana ha svolto il ruolo di giudice ad Amici, dove sovente appare in veste di squisita ospite. Tuttavia, da qualche anno a questa parte, Sabrina è una delle punte di diamante di Tu Si Que Vales, dove svolge la mansione di giurata insieme a Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e la stessa Queen Mary.

Qui è presa costantemente di mira dagli scherzi, alcuni dei quali decisamente pesanti, del terribile nano rosso. Le gag che li riguardano divertono moltissimo i numerosi telespettatori, mentre i video diventano in men che non si dica virali. Lo stesso si può dire della clip, estrapolata proprio dalla messa in onda di una puntata, dove la vedova Costanzo da della str***a alla Sabrina Nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale)

Il video che fatto il giro dell’etere

Maria non l’ha fatto con cattiveria, dal momento che ha pronunciato tale frase ridendo e con gli occhi che le brillavano. È stata una semplice battuta, seppure assai colorita, che lei si è permessa di fare in nome della grandissima amicizia che la lega da anni e anni a Sabrina. L’attrice, dal canto suo, non se l’è affatto presa, tant’è che ha ripreso il video in oggetto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

A ridersela di gusto assieme a lei per la scenetta, decisamente esilarante, non solo i suoi numerosissimi followers, ma anche altri vip del vasto mondo dello spettacolo italiano. Fra di essi segnaliamo la neo novantenne Sandra Milo, nonché le splendide Elena Sofia Ricci, Lorella Cuccarini e Giovanna Civitillo.