Mediaset, proposta di matrimonio lampo: sembra non dover succedere mai

Ancora non ci si crede, sembrava che questo giorno non sarebbe mai arrivato, eppure ecco giungere una proposta di matrimonio lampo in casa Mediaset. Chissà chi saranno gi sposi?

Fiori d’arancio negli studi di Mediaset. Una proposta di matrimonio lampo è giunta da poco, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. La sposa pensava che questo giorno non sarebbe mai arrivato, invece del tutto inaspettatamente il colpo di scena.

Chi sarà mai?

Chissà se qualcuno ha già capito chi saranno gli sposi? La coppia in questione è stata insieme per diversi anni, poi il loro rapporto ha vissuto un periodo di sbandamento a causa di lui. Dopo la sua partecipazione e il suo comportamento all’interno della casa del Grande Fratello, quella donna che l’aveva tanto amato, non l’ha più riconosciuto.

Proprio per questo motivo la damigella ha chiesto la separazione dal suo cavaliere pubblicamente davanti a tutta Italia. Il motivo di questa decisione è stato l’approcciarsi dell’ex gieffino con un’altra gieffina, che ha fatto vergognare sia lei sia sua figlia.

Così il noto giornalista ha avuto modo di capire l’errore che aveva commesso e una volta uscito dal GF Vip ha fatto di tutto per riconquistare la sua bella. Adesso avete capito di chi stiamo parlando?

Mimma ha perdonato Attilio?

Bravi, avete indovinato! La coppia in questione è proprio quella formata da Attilio Romita e Mimma Fusco, il quale ha scioccato tutti in casa Mediaset, con una proposta di matrimonio lampo. Il giorno che sembrava non sarebbe mai arrivato, alla fine è giunto.

È stato lo stesso Romita che ha confidato ad Alfonso Signorini, il quale pubblicherà la storia sul prossimo numero del suo settimanale Chi, che Attilio e Mimma hanno fatto pace e che lui le ha chiesto di sposarla. Ecco cosa ha riferito Attilio, la decisione dopo l’uscita dal GF Vip:

“Ho ritrovato me stesso, ho capito quanto è importante il mio grande amore. Abbiamo fatto una grande fatica per ritrovarci, è ancora nervosa…Le ho già dato l’anello, è stata la prima cosa che ho fatto appena uscito. Il matrimonio si festeggerà entro Natale”.

Attilio Romita ha le idee anche già chiare su chi saranno i loro testimoni di nozze: “Tu Alfonso per lei, è così affascinata dal tuo modo di relazionarti che in certi momenti difficili tu sei stato più importante di me per lei”. Mentre per lui vorrà al suo fianco i suoi ex colleghi del Grande Fratello, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese.