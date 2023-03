Trono Over, Maria ritorna e perde la pazienza: dama gelata e cacciata

Nella puntata andata in onda mercoledì 15 marzo 2023 una dama del Trono Over di Uomini e Donne è stata costretta a lasciare lo studio su invito di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Il programma televisivo dà la possibilità di trovare l’anima gemella e tanti partecipanti sono riusciti nel loro intento. Basta menzionare Ida Platano e Alessandro Vicinanza che sono andati via mano nella mano dallo studio prima delle feste natalizie. Qualche mese fa sono tornati per dichiarare il loro amore, anche se si sono tolti un sassolino dalla scarpa con Riccardo Guarnieri.

Quest’ultimo, invece, è sempre seduto nel parterre maschile e pare che non riesca a trovare qualcuno in grado di farlo innamorare. Ha provato a riavvicinarsi a Roberta di Padua, la quale ha palesato il suo interesse per un pretendente della tronista Nicole Santinelli e per questo motivo le due donne discutono spesso.

Poi c’è Gemma Galgani che sta portando avanti la conoscenza con il cavaliere Silvio, il quale sembra davvero interessato a lei. Al centro dello studio creano dei simpatici siparietti che regalano sorrisi ai telespettatori. Tina Cipollari e Gianni Sperti intervengono con la loro solita vena comica.

Infine c’è Armando Incarnato, il cavaliere più discusso perché non ha peli sulla lingua e dice sempre ciò che pensa, anche se questo significa essere preso di mira soprattutto da Gianni. Nella puntata in questione ha voluto dire la verità smascherando una dama che ha immediatamente lasciato lo studio. Si tratta di Desdemona Balzano.

Le reali intenzioni della dama

In poche parole ha accusato la donna di essere interessata solo alla visibilità, in quanto il suo manager non solo si sarebbe presentato ai provini per corteggiarla, ma le avrebbe anche consigliato di avvicinarsi proprio ad Armando. E’ stato scartato dalla redazione per via della giovane età, di conseguenza si sarebbe valutato il piano b. Per avvalorare la sua testi ha preso il cellulare e fatto ascoltare un messaggio vocale di lei inoltrato da terzi a Gianni.

Gianni, dopo aver ascoltato ogni singola parola, ha riportato il contenuto del messaggio. Desdemona ha parlato del programma come uno dedito al trash puro e ha aggiunto che il suo scopo non è altro che raggiungere la popolarità. D’altronde sta portando avanti un percorso di formazione di attrice e le telecamere potevano darle la giusta opportunità. Maria De Filippi l’ha invitata ad andare via.

Il confronto con la De Filippi

Desdemona ha chiesto di rientrare per spiegare delle cose alla padrona di casa. Ha anche detto di essersi innamorata di Giuseppe, ma voleva aspettare un altro po’ per fare chiarezza con i suoi sentimenti.

Nessuno ha creduto alle sue parole. La De Filippi non si è smossa, riferendo semplicemente che non si è sentita offesa né dalla descrizione fatta di UeD né dalle sue intenzioni del tutto opposte a quelle degli altri partecipanti.