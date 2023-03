Veronica Gentili, sorpresa sul lettone così: look esagerato e particolarmente sensuale

La bellissima conduttrice Veronica Gentili si è mostrata sui social in una versione del tutto inedita. Ecco come ha mandato in tilt i follower.

Nata a Roma il 9 luglio 1982, Veronica Gentili è una vera professionista: giornalista, conduttrice televisiva e attrice. Non c’è da stupirsi se il mondo dello spettacolo stia puntando sulla sua bravura indiscussa. Da non dimenticare l’inestimabile bellezza con cui affascina la vasta platea di telespettatori.

Figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della pittrice-gallerista Netta Vespignani, dopo aver ottenuto il diploma presso il liceo classico Terenzio Mamiani si è dedicata alla recitazione. Ha avuto una buona formazione presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006 e subito dopo ha recitato in Otello nel tratro Gigi Proietti Globe Theatre.

Tuttavia ha voluto focalizzarsi sul mondo della televisione ed è entrata in punta di piedi prima come opinionista di programmi dediti alla politica per poi passare direttamente alla conduzione di Stasera Italia, Stasera Italia Weekend, Stasera Italia News, Buoni o Cattivi (tra gli ospiti ci sono stati Clementino e Diletta Leotta) e Controcorrente (tra gli intervistati Giuseppe Conte, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi).

Essendo un personaggio pubblico, Veronica Gentili è molto attiva sui social. Infatti pubblica scatti professionali e di vita quotidiana. Tanti sono i like e i commenti positivi, chiaro segno che è amatissima e seguita anche nel mondo del web. Di recente ha lasciato tutti a bocca aperta con una foto che la ritrae tra le mura domestiche.

Riflessioni profonde tra le mura domestiche

La conduttrice si è fatta scattare una foto sul letto e agli utenti social più attenti non sono sfuggiti dei dettagli che rendono la camera davvero originale. Per l’occasione ha indossato una maglia con la scritta L’amour. Non a caso ha formulato un suo pensiero su questo argomento che da sempre rappresenta il motore della vita.

“Ah l’amour l’amour…A chiunque pretenda di spiegarvi cosa sia davvero l’amore, come si faccia a riconoscerlo, quali caratteristiche debba avere, cosa sia giusto o non giusto fare, a quel chiunque, affettuosamente, mandatelo a farsi un giro. Che se c’è una cosa che si può fare senza capirci assolutamente nulla, quella è proprio amare”. Tanti fan sono stati pienamente d’accordo.

Curiosità sulla vita privata

Non tutti sanno che la Gentili ha un fratello di nome Alessandro e insegna fisica e informatica nella Northeastern University di Boston. Per quanto riguarda il fidanzato, invece, si sa solo che si chiama Massimo.

Anche lui lavora nel mondo dello spettacolo, precisamente nel cinema. Non sono sposati e non hanno figli. La donna ha sempre speso belle parole sul suo conto, dato che ha sempre ammesso che non è facile stare con lei per via dei vari impegni professionali.