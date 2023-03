Katia Ricciarelli umiliata un’altra volta: la gaffe però è stata troppo evidente

Katia Ricciarelli è stata di nuovo umiliata, la gaffe però è stata troppo evidente per poter tornare sui propri passi. Non ci sono scusanti, la sentenza era quella corretta.

La famosa soprano Katia Ricciarelli è di nuovo al centro delle polemiche, è stata di nuovo umiliata. Ormai per lei non c’è più rispetto, la gaffe però era talmente troppo evidente che un mea culpa non era più possibile farlo. Come ci sarà rimasta Katia questa volta?

Quel flirt con Alberto Sordi

Katia Ricciarelli è una famosa soprano e attrice italiana di 77 anni. Durante la sua lunga carriera ha vinto diversi premi e riconoscimenti, inoltre viene spesso ricordata per essere stata la ex moglie di Pippo Baudo. In una recente intervista ha chiacchierato volentieri della sua vita e ha confessato qualche piccolo “segretuccio” finora tenuto nascosto.

Per esempio ha parlato di due uomini molto in voga che l’hanno corteggiata: “Ebbi un flirt con Alberto Sordi, nato dalla sua grande ammirazione per me perché amava la lirica. Andavamo insieme al ristorante, mi regalava i fiori, una volta mi mandò cento rose e c’era chi si chiedeva se li avesse davvero pagati lui. Ma non era tirchio come si vociferava. E poi il Principe Carlo, adesso Re Carlo III, che è un grande melomane: a volte veniva alla Royal Opera House a Covent Graden in veste ufficiale, sul palco reale, altre volte veniva in incognito e mi lanciava fiori sul proscenio”.

Ha poi dichiarato di non voler più fare né reality né programmi televisivi, si vuole godere il suo compleanno, festeggiando con gli amici più stretti, mangiando una torta millefoglie alla crema ma senza dover cucinare, possibilmente al ristorante.

nel frattempo su rai uno sta accadendo il caos più totale: #domenicain pic.twitter.com/9Hh54d9opi — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) March 12, 2023

“Che figura di m….”

Nella puntata da poco trasmessa di Domenica In, Mara Venier ha “aperto le porte di casa sua”, ai prossimi giudici e investigatori del prossimo programma di Milly Carlucci, Cantante Mascherato. Tra “gli animali in gara”, c’è stato un piccolo problemino con il personaggio della volpe, la quale stonando diverse volte ha cantato la canzone di Celentano, Azzurro.

Non sapendo fosse proprio Katia Ricciarelli ad essere nascosta sotto quel travestimento, i giudici l’hanno nuovamente umiliata come anni prima per colpa delle sue “stecche”, quando hanno scoperto che era lei però la gaffe era troppo evidente. La figuraccia più elevata l’ha fatta Christian De Sica, il quale aveva dichiarato: “Non può essere una cantante è troppo stonata. Sarà sicuramente un’attrice, magari un’attrice comica ma una cantante no sicuramente”.

Circondata dalle risate dei presenti, quando hanno scoperto che la cantante in questione era proprio la Ricciarelli, un De Sica imbarazzato ha esordito con: “Che figura di m***a, ho detto che era stonata!”