Can Yaman, ex di Uomini e Donne insieme a lui: “Vi dico io com’è veramente dal vivo”

Ex star di Uomini e Donne a ruota libera sull’affascinante attore turco. La verità su com’è Can nella vita a telecamere spente.

Uomini e Donne è ancora oggi un programma molto seguito dagli italiani di ogni età. Sia il trono Classico che quello Over sono molto apprezzati dai telespettatori che amano poi seguire i loro idoli sui Social, in particolare su Instagram. Sul magazine ufficiale del programma è possibile poi leggere interviste lunghe ed accurate a tutti coloro che stanno tenendo banco alla Corte di Maria.

Non mancano nemmeno le confessioni di altre vecchie glorie del programma. In ogni caso è sul Web dove spesso trovano ampio spazio chiacchiere e rivelazioni che solleticano la curiosità e l’attenzione dei più. E se poi si parla del bellissimo Can Yaman, oggi considerato un autentico divo anche nel nostro Paese, dove da tempo ha preso dimora, la questione si fa, per così dire, ancora più gustosa ed allettante.

Durante le sue varie ospitate televisive, indimenticabile in tale direzione è stata la sua più recente ospitata nel corso della prima puntata dell’ ultima edizione di C’è Posta Per Te, da poco conclusasi, appare sempre molto carino e disponibile. Sui Social poi si possono notare svariati reel e scatti, in molti casi autentici selfie, in cui l’artista si mostra affabile e disponibile con i suoi fan.

Ha ripreso le fan sui Social

Tuttavia negli scorsi mesi Yaman è dovuto intervenire sui Social, con un post dove invita le sue estimatrici italiane e dargli un po’ di respiro. Difatti, quando si era da poco stabilito nella Capitale, la sua casa era stata letteralmente presa d’assalto da tantissime sue estimatrici. Lo chiamavano a gran voce ad ogni ora del giorno e della notte, infastidendo anche i vicini.

Lui poi non era più libero di uscire e stare tranquillo nella sua dimora, né di riposare quando lo riteneva opportuno. Ha anche usato Instagram per chiedere alle sue estimatrici di dimostrarsi più gentili e carine con Francesca Chillemi, sua partner per fiction nella serie TV di Canale 5 Viola Come Il Mare.

La rivelazione di Hassan

Insomma, si è capito che Can possieda pure un carattere forte e determinato, nonché assai protettivo nei confronti delle persone alle quali vuole bene. Sta di fatto che ora moltissimi si chiedano come sia lui realmente a telecamere spente. A raccontarcelo è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Sammy Hassan, che ha incontrato l’attore in una discoteca di Milano, dove lui opera come vocalist.

Sui Social ha dichiarato: “È stato un piacere conoscere Can Yaman. Devo dire che è stato davvero alla mano e super disponibile”. Il suo pensiero lo ha poi corredato con un bello scatto che li ritrae insieme mentre chiacchieravano amabilmente. Pioggia di like e di cuoricini pulsanti per la sua dichiarazione, che è l’ennesima conferma del carattere squisito del celebre artista turco.