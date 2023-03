Noemi Bocchi, come ha scoperto la terribile malattia: “Grazie a Facebook ho letto che…”

Noemi Bocchi, la bellissima compagna di Francesco Totti, parla della malattia. Il racconto della scoperta.

Da diversi mesi ormai l’ex Capitano della Roma è felicemente accompagnato da lei. Lei che molti trovano particolarmente simile a livello estetico ed esteriore alla sua tanto celebre ex moglie. Stiamo chiaramente parlando della splendida Ilary Blasi che ora si è rifatta una vita sentimentale accanto all’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller.

Mentre i due ex coniugi stanno affrontando ora le udienze in tribunale per la loro separazione e successivo divorzio. Noemi ha parlato sui Social della brutta malattia che l’ha tristemente colpita. Ovviamente i suoi estimatori ne sono rimasti sconvolti e si sono tosto riuniti, metaforicamente parlando, in un unico grande e affettuoso abbraccio intorno a lei.

La donna, che oggi vive assieme al suo compagno in una nuova casa presa insieme sita nella Capitale, ha pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram scatti che la ritraggono in compagnia di un noto chirurgo prima dell’operazione. Lei pare serena e tranquilla, nonostante di lì a poco stia per l’appunto per entrare in sala operatoria.

La sua malattia, di che cosa si tratta

Per lei è stata davvero dura capire di avere un reale problema di salute, che non era affatto da sottovalutare. Di che cosa si tratta? Di diastasi addominale. È una condizione che per la verità affligge il 30% delle donne dopo la gravidanza. Essa comporta l’eccessiva separazione della muscolatura addominale.

Tra le varie conseguenze possiamo constatare la perdita del punto vita, la comparsa di una rientranza lungo l’addome, nonché l’impossibilità di ottenere un ventre piatto. Noemi ha iniziato a stare male subito dopo i due parti che ha ottenuto, ma è stato solo ben otto anni dopo la seconda gravidanza che ha scoperto il nome della malattia che l’aveva colpita.

La sua rivelazione

Tale scoperta è avvenuta grazie ai Social, come ha raccontato la stessa: “Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook, in cui ci sono donne che con la loro testimonianza, danno coraggio ad altre donne”. E se oggi sta meglio ed è giunta all’operazione è anche grazie a queste donne, che con le loro testimonianze e i loro racconti, non l’hanno mai fatta sentire sola.

Lei non smetterà mai di ringraziarle dal profondo del cuore e di condividere con loro le emozioni e sentimenti talora contrastanti provati a causa della malattia. Ora sorride maggiormente alla vita, è più serena e rilassata, nonché pronta a vivere a pieni polmoni sia la primavera che un’estate, ormai alle porte, davvero speciali e magiche, insieme al suo Francesco.