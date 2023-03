Alberto Matano al settimo cielo: “Ora posso dirvelo”

Albero Matano, l’affascinante conduttore fa un importante annuncio. Felicità a mille per lui e i suoi estimatori.

Da diverso tempo il giornalista conduce con gradissimo successo, ogni giorno dal lunedì al venerdì, La Vita In Diretta. Se inizialmente aveva diviso la scena con la bellissima Lorella Cuccarini, in forza ora ad Amici in qualità di insegnate di canto, da un paio di anni a questa parte, lui in tale direzione “viaggia da solo”.

Piace tantissimo e non per nulla batte quasi sempre a livello di share e di auditel la sua eterna rivale. Stiamo parlando della splendida Barbara D’Urso, che con il suo storico Pomeriggio Cinque, possiede in ogni caso il classico zoccolo duro di telespettatori. Alberto è inoltre sovente ospite del salotto domenicale dell’amica fraterna Mara Venier.

Con lei tratta per lo più argomenti di cronaca e di attualità. Lo abbiamo poi anche ammirato negli scorsi mesi a Ballando Con le Stelle, il programma danzereccio di Rai Uno, condotto dalla splendida Milly Carlucci. Qui ha svolto la mansione di commentatore a bordo pista. Matano è anche molto seguito sui Social, in particolare su Instagram, dove ama condividere momenti di vita vissuta nella sua quotidianità, anche in compagnia del suo affascinante marito.

Alberto e il suo momento magico

Il professionista sta vivendo un momento davvero magico sotto ogni punto di vista. Non per nulla appare più bello e in forma che mai per l’immensa gioia dei suoi numerosissimi estimatori. Ultimamente poi si è mostrato in una mise primaverile durante una rilassante passeggiata nella Capitale, sorridente e raggiante.

Ennesima pioggia di like e cuoricini pulsanti per lui, che è considerato a buona ragione, non solo uno dei più amati conduttori dell’Azienda di Viale Mazzini, ma anche uno dei più fascinosi. Di recente il giornalista ha fatto una lieta novella durante una puntata de La Vita In Diretta. I telespettatori al settimo cielo.

Bortuzzo è tornato

Non si tratta tuttavia di una notizia che lo riguarda direttamente, bensì di qualcosa che tocca da vicino un grandissimo sportivo. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, che lo scorso anno abbiamo visto in qualità di concorrente al GF Vip 6. lo sportivo è tornato, dopo tanto tempo, ufficialmente in vasca.

Il ragazzo era felicissimo di questa sua scelta. Non per nulla ha tosto dichiarato: “Mi sono ritrovato veramente a casa, perché la piscina è il mio ambiente, il nuoto è quello che devo fare perciò sono molto contento e ora si va avanti!”. Infine , ha svelato quale sia il suo prossimo obiettivo: “Ora si tenta di arrivare ai mondiali della prossima estate”. I suoi fan ovviamente fanno un super tifo per lui.