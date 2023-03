Dopo la morte di Costanzo, Maria De Filippi si consola così: è l’unica cosa che la rende felice ora

La Regina indiscussa delle Reti Mediaset ha trovato una piccola consolazione. Solo così riesce a sopportare il grande dolore.

È stato a dir poco devastante per Maria De Filippi accertare la dipartita da questo mondo del suo adorato marito. Per lei non è stato solo un grande amore, ma anche un vero amico e un autentico consigliere. Inoltre è stato uno dei primi a credere in lei e nelle sue enormi potenzialità come professionista.

Il loro matrimonio è stato felice e mai una nube ha fatto capolino sul loro rapporto. Nessuna crisi o acuto chiacchiericcio ha minato quel legame che è stato definito, a buona ragione, come unico e decisamente speciale. Non per nulla sono stati una delle coppie più apprezzate dagli italiani di ogni età.

Insieme hanno anche adottato Gabriele, che oggi è diventato un giovane uomo. Il ragazzo lavora in ambito televisivo ma dietro le quinte. Durante sia la veglia funebre che il funerale vero e proprio, è apparso disperato. Non ha mai lasciato nemmeno per un attimo la sua adorata mamma, alla quale è a dir poco legatissimo.

La gente le è stata vicino

Maria, dal canto suo, si è presa qualche giorno per vivere il lutto in famiglia, ma poi ha deciso di ritornare a lavorare. La prima trasmissione che ha ricominciato a registrare è stata Amici. Applausi scroscianti e ricchi d’affetto l’hanno accolta come ha messo piede in studio. A sostenerla, oltre che i suoi numerosi estimatori e il grande pubblico, anche tantissimi amici e colleghi del vasto mondo dello spettacolo italiano.

Una su tutti la splendida Sabrina Ferilli, che, come ha appreso l’infausta notizia della morte di Maurizio, ha preso il primo aereo utile da Tokyo, dove si trovava in quel momento, per tornare in Italia e raggiungere in men che non si dica la sua cara amica Maria. Ora la conduttrice sta cerando pian piano di tornare alla vita, in compagnia di persone a lei molto care.

Un po’ di sport in compagnia

Queen Mary è stata immortalata dai fotografi del magazine Chi mentre si accingeva ad affrontare qualche partita di tennis, una sua grande passione, in compagnia del fratello Giovanni e di Rudy Zerbi. Quest’ultimo fa parte da moltissimi anni del suo affiatatissimo team lavorativo e si può annoverare tra i suoi più grandi amici di vita.

Oltre a lavorar insieme ad Amici, dove lui ricopre il ruolo di insegnante di canto, lo vediamo anche nella veste di giudice a Tu Si Que Vales. Maria, profondamente sconvolta e struccata, si è rilassata qualche oretta nei campi di tennis, per poi tornare prontamente ai suoi numerosissimi impegni lavorativi e televisivi.