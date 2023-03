Davide Greco, chi è il famosissimo barbiere dei vip: mix di talento e grinta

Ecco chi è Davide Greco, il famosissimo barbiere dei vip, come viene chiamato oggi. I suoi look pazzeschi l’hanno fatto diventare l’hair stylist numero uno in Italia. Ha iniziato grazie a sua nonna, il resto è leggenda.

Davide Greco, ha lavorato molto per arrivare dov’è adesso, grazie alla sua passione e alla sua grinta è diventato il barbiere dei vip più seguito di sempre. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui. Ha iniziato per aiutare la sua famiglia e ha finito per essere la persona più cercata dai personaggi famosi. I suoi look sono pazzeschi.

Chi è Davide Greco?

Davide Greco oggi viene considerato il barbiere dei vip, grazie al suo talento, vanta qualcosa come più di 400.000 followers, i quali l’hanno portato ad essere la persona di riferimento per i personaggi famosi. Proprio grazie alle sue “mani d’oro”, ha ricevuto il premio Best Barber Influencer nel 2019.

Se adesso Davide ha trovato il suo posto nel mondo, il giovane imprenditore dal corpo scolpito, ha iniziato da giovanissimo a tagliare i capelli, grazie a sua nonna la quale gli ha messo a disposizione la sua casa a Palermo. Come ha raccontato lo stesso barbiere: “Ho cambiato tutto da mia nonna, ho creato una vera e propria vetrina, ho fatto arrivare la sedia da barbiere, mi facevo pagare circa 7 euro al taglio”.

In seguito per aiutare la sua famiglia, essendo che stavano passando un periodo economico molto difficile, il giovane ha deciso di fare sul serio, ha studiato all’Ateneo di Palermo, ha frequentato diversi corsi di aggiornamento e insieme a suo cugino Gianni, diventato poi suo socio, ha creato il suo impero.

I suoi look strepitosi

Oggi Davide Greco è un barbiere di talento, conosciuto appunto come il barbiere dei vip, proprio perché tra i suoi clienti spiccano volti noti come Sfera Ebbasta, Radja Nainggolan, Allison, Guè Pequeno, Lazza e molti altri ancora. Tutti si fidano di lui, tant’è che gli affidano i loro “capelli” senza la minima preoccupazione, i suoi look sono pazzeschi.

Oltre al Noi Barber Shop di Trapani, Greco ha fondato anche una sua linea di prodotti, la Scarecrow pomade, la quale comprende di tutto, dalle cere ai gel agli shampoo e così via. Davide ha anche un bellissimo sogno che vuole realizzare: “Vorrei far realizzare una sorta di franchising del mio salone. Vorrei poter dare ad altri giovani la stessa opportunità che mi fu data quando ero solo agli inizi e vederli vivere il loro sogno, così come io sto vivendo il mio!”