“Sei sicuramente in dolce attesa”: Diletta Leotta dopo questo video non può più nasconderlo

Diletta Leotta, la bellissima conduttrice e giornalista sportiva, è in dolce attesa. Ormai non c’è più alcun dubbio in merito. Il video parla chiaro.

Diletta non è solo un’immensa professionista che ha saputo imporsi grazie alla sua ingente determinazione e al suo lampante talento nel giornalismo sportivo che, a parte qualche esempio sporadico, fino a poco tempo fa, era visto quasi come prettamente maschile. Grazie anche alla sua parlantina sciolta è diventata pure una stimata speaker radiofonica.

Da tempo infatti collabora con Radio 105. Ed è anche grazie a tale collaborazione che è stata presente al Festival di Sanremo 2023 al fine di ottenere corpose interviste coi partecipanti alla kermesse canora. Tuttavia lei essendo dotata di una fisicità da 10 e lode e da una bellezza senza eguali, è molto seguita sui Social, in particolare su Instagram. Quie mette in risalto tutto quanto il suo fascino, con foto che talora ben poco spazio lasciano all’immaginazione.

Diletta è pure molto chiacchierata per via delle sue presenti e passate storie d’amore. Qualche estate fa è stata indiscussa protagonista della cronaca rosa, in verità non solo italiana, per la sua storia con l’attore turco Can Yaman, considerato un autentico divo nel nostro Paese. Per loro si era anche parlato di fiori d’arancio.

La sua chiacchierata gravidanza

Peccato che poi sia arrivata all’improvviso la doccia fredda per i loro numerosi estimatori. Si sono difatti detti addio lasciando l’amaro in bocca ai più. Se lui ancora oggi si professa single, lo stesso non si può dire di lei che, dopo aver concluso la sua relazione con l’artista turco, ne ha avute delle altre.

Da mesi fa coppia fissa con Loris Karius, affascinante portiere che milita in Inghilterra. La loro storia prosegue a gonfie vele e ci sono già state le presentazioni ufficiali in famiglia. Entrambi hanno pure conosciuto gli amici in comune. Diletta è felice, serena e più innamorata che mai. Ora si parla a spron battuto della sua gravidanza. Il video sui Social parla chiaro.

Il video che parla chiaro

In esso, che troviamo pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, la Leotta si mostra con indosso varie mise, per lo più sportive, da proporre come simpatico e accattivante cadeau per la festa del papà, che ormai è alle porte. Lei è bellissima con i capelli sciolti e un leggerissimo trucco, che le addolcisce ulteriormente i lineamenti del viso. I suoi occhi poi possiedono una nuova luce.

Sta di fatto poi che, osservando con attenzione alcune sue mise, degli utenti particolarmente perspicaci hanno notato un pancino alquanto sospetto e delle forme leggermente più arrotondate. Esse sarebbero state additate come il lampante segno di una gravidanza. Al momento la conduttrice sportiva non ha voluto dire nulla a riguardo e così i suoi fan hanno iniziato a sognare ad occhi aperti.