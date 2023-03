Aaron, bruttissimo presagio per il cantante di Amici: “Non farà mai strada perché…”

Aaron, uno degli allievi dell’attuale edizione di Amici, è al centro dell’attenzione perché sul web si sta parlando del suo percorso artistico nel talent show. Sembrano non esserci buone notizie.

A breve terminerà l’ennesima edizione di C’è Posta per Te per lasciare spazio alla fase del Serale di Amici. Sicuramente rappresenta un’ottima opportunità per gli allievi che sono riusciti a conquistare i maestri di ballo e di canto, in quanto sperano di costruire una carriera sulla loro passione.

Nella puntata di domenica scorsa i telespettatori e il pubblico presente nello studio hanno accolto calorosamente Maria De Filippi, dato che è stata la prima puntata registrata dopo l’addio di Maurizio Costanzo. Ha semplicemente riferito che è tornata a lavorare perché così le hanno insegnato, dopodiché l’attenzione si è focalizzata sui giovani.

Purtroppo non hanno ottenuto la maglia della fase finale Niveo e Benedetta, ma quest’ultima resterà nella casetta per aiutare Mattia Zenzola nelle esibizioni di latino americano di coppia. Non sarà la stessa cosa, però per la ragazza si tratta pur sempre di un modo per danzare davanti alle telecamere di un programma televisivo tanto seguito.

Tra i cantanti uno dei possibili vincitori, secondo gli utenti social, è Aaron, pseudonimo di Edoardo Boari. Nato in provincia di Perugia nel 2005, in realtà all’inizio si è dedicato alla danza per poi passare al canto. Ha lanciato Diecimila occhi e Universale. In questi giorni si è lasciato andare in uno sfogo e il video è stato pubblicato sul profilo Instagram del talent show. Non sono mancati i commenti.

“Troppo sensibile a tutto questo”

Nel video si può vedere il ragazzo preoccupato per il giudizio dato dai professori a pochi giorni dall’inizio del Serale. Nonostante i compagni d’avventura gli abbiano detto di non preoccuparsi, lui non riesce a non pensarci. Qualcuno ha scritto un commento con lo scopo di supportarlo: “E’ bravo, ma troppo sensibile a tutto questo…Aaron a teta alta e continua così che sei un grande”

E ancora: “Sono davvero arrabbiata per quello che hanno detto i professori! Non capisco perché massacrare quelli delle altre squadre! Soprattutto Arisa ci è andata pesante con Aaron e Cricca mentre con Angelina ci è girata intorno a dire che comunica zero…Loro comunicano tantissimo e fin dall’inizio hanno avuto sempre successo. Le loro esibizioni sono sempre le più emozionanti“.

Arisa contro Aaron

“Trovo che Aaron ha un’emotività che non riesce a esprimere. Sempre molto bravo, acuti meravigliosi, ma poi non mi rimane nulla di lui, non riesco a empatizzare con l’artista”

Per rendere meglio l’idea ha menzionato altri due cantanti: “Wax è molto energico sul palco, ma lui mi racconta cose belle, i sogni, le difficoltà. Anche Federica, il suo repertorio di inediti parla di lei. Mi fa vedere la persona”.