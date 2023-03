Andrea Iannone non bada a spese! Elodie pazza di gioia per il costosissimo regalo

Andrea Iannone lascia tutti quanti basiti. Super regalo per la sua amata Elodie. Lei è al settimo cielo.

La loro storia d’amore non ha ancora festeggiato il primo anno di vita, dal momento che i due stanno insieme da solo 7 mesi, eppure sono molto legati, innamorati e complici. Convivono nella meravigliosa villa di lui sita nella città di Lugano, sebbene lei sovente, per motivi lavorativi, debba ritornare in Italia.

Lui sta ancora scontando la squalifica per doping che scadrà solo nel 2024. È solo allora che potrà tornare a gareggiare in pista. Il campione di motociclismo non ha e non sta ancora passando momenti molto felici per tale motivo. Ovviamente la sua bellissima e sensuale fidanzata, comprendendo il suo stato d’animo, gli sta particolarmente accanto.

Lo sprona a non mollare e a vedere, come si suol dire, il bicchiere mezzo pieno. Andrea, che nel suo passato amoroso può contare ex non solo famosissime, ma anche dotate di grande fascino come Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, è molto preso dalla cantante. Pare inoltre, stando all’ascolto di molte fonti vicine alla coppia, che stia pensando di chiedere la mano alla sua amata.

Lei è amatissima

Lei, dal canto suo, come ha rivelato durante una recente intervista radiofonica, non mette il matrimonio fra i suoi obiettivi primari, ma non lo esclude nemmeno. Esemplare in tale direzione è stata la richiesta di un suo fan di sposarla, poco prima della sua esibizione sul palco del prestigioso Teatro Ariston, dove lei ha dato il meglio di sé.

Elodie è oggi non solo una musicista molto apprezzata e amata, ma anche una brava attrice e un’accattivante conduttrice. Inoltre, in nome della sua straordinaria fisicità e del suo fulgido fascino, è molto richiesta come modella e testimonial di svariati marchi. Sui Social è cliccatissima e i suoi video diventano in men che non si dica virali. È corteggiatissima e pare che il suo Andrea sia molto geloso si lei.

Il regalo importante del suo Andrea

Ora il suo lui, per dimostrale ancora una volta il suo grande amore e per ringraziarla del suo importante supporto, le ha fatto un regalo assai speciale. Si tratta di una macchinetta elettrica e in particolar modo di una Smart ForFour. Ha svelarci del dono e a immortalare il momento della consegna sono stati i fotografi del magazine Chi, che ogni settimana in edicola ci regala sempre grandissime esclusive.

La coppia negli scorsi giorni è andata fare visita al Marco Simoncelli World Circus, sito a Misano Adriatico. Per l’occasione Andrea è salito in sella a una Ducati Panigale V4 per qualche giro in pista. Chiaramente per lui non deve essere stato facile pensare che ancora per un anno non potrà farlo a livello agonistico. A tifare per lui la sua Elodie, che è sempre più pazza del suo fidanzato.