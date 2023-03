Pio e Amedeo, sapete che titolo di studio hanno? La verità vi lascerà di stucco

Il duo comico composto da Pio e Amedeo prima di diventare famosi hanno intrapreso un percorso di formazione culturale specifico. Ecco qual è il loro titolo di studio.

Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono nati a Foggia rispettivamente il 25 agosto e il 20 agosto dello stesso anno, il 1983. Entrambi hanno ottenuto la popolarità grazie al programma televisivo Emigratis, anche se in precedenza hanno avuto la possibilità di farsi conoscere sul palco di Zelig.

Fin dai tempi della fanciullezza hanno sempre mostrato la loro spiccata indole ironica lavorando come animatori turistici nei villaggi e come intrattenitori nei locali. Ciò gli ha permesso di entrare in punta di piedi nel mondo della televisione ottenendo visibilità nella trasmissione Occhio di bue in onda su Telefoggia.

Nel 2012 sono stati invitati negli studi della Mediaset prima come comici del programma dedito alla risata condotto da Claudio Bisio e poi in qualità di inviati de Le Iene. Successivamente non solo hanno spopolato con la canzone You Porn prodotta da Gabry Ponte, ma hanno anche girato le scene del primo film intitolato Fuggi fuggi da Foggia. Il risultato è stato fenomenale, dato che ha incassato più di 1 milione di euro.

Dal 2016 propongono al pubblico Emigratis e nel 2021 è stata la volta di Felicissima sera in prima serata su canale 5. Molti italiani, però, si sono incuriositi sulla vita privata. Infatti qualcuno ha chiesto qual è il loro titolo di studio.

La carriera scolastica e universitaria

Il duo piace perché attraverso la risata non fa altro che esaltare delle realtà denunciandole in modo velato. Inoltre spesso si lasciano prendere la mano quando condividono il palco con altri volti noti del piccolo schermo. Basta ricordare il simpatico siparietto a Felicissima sera con Francesco Totti, il quale doveva realizzare uno spot pubblicitario su prodotti alimentari. Oppure il bacio dato a Laura Chiatti da uno dei due durante l’improvvisazione di una scena romantica.

Entrambi, nonostante le ambizioni che col tempo hanno dato degli ottimi frutti, sono riusciti a portare a casa un titolo di studio. Hanno ottenuto il diploma presso l’Istituto superiore Guglielmo Marconi di Foggia. Pio, però, ha seguito gli studi di ragioneria e si è laureato in Scienze della Comunicazione mentre l’altro ha conseguito quello del liceo scientifico.

Mogli e figli

Per quanto riguarda la sfera privata, Pio è sposato con Cristina Garofalo dal 2016 e dal loro amore è nata la figlia Chiara. Anche lei è originaria di Foggia ed è una modella. E’ arrivata alla semifinale di un’edizione del programma Veline.

La moglie di Amedeo, invece, è Maria Finizio che lo ha reso padre di due splendidi figli: Federico e Alice. Non si sa altro sul suo conto.