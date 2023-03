Heather Parisi e la malattia che mangia vivi mente e corpo: l’agghiacciante confessione dopo anni

La ballerina e showgirl a ruota libera. La rivelazione sconvolgente sulla terribile malattia che ha vissuto sulla sua pelle. I fan basiti.

Heather Parisi è di recente ritornata in Italia sul Piccolo Schermo in qualità di ospite in svariate trasmissioni. L’abbiamo anche ammirata nel corso della prima puntata di Benedetta Primavera, il one woman show di Loretta Goggi che tuttavia non ha goduto di interessanti dati Auditel.

L’artista americana è stata intervistata dalla meravigliosa Francesca Fagnani a Belve, che dopo il Festival di Sanremo 2023 è stato promosso alla prima serata su Rai Due. Una notizia decisamente lieta per i fan, sempre più numerosi, della sua conduttrice, che anche svolto il ruolo di spalla al mitico Amadeus e al carismatico Gianni Morandi nella seconda serata della nota a e amatissima kermesse canora.

La chiacchierata ha assunto fin da subito toni molto intimi e accorati dove Heather ha deciso di aprire una volta per tutte il suo cuore, non solo ai suoi fan, ma anche ai numerosi telespettatori del talk, che è, ad onore del vero, uno dei più apprezzati e seguiti della televisione italiana.

La verità della sua rivalità con Lorella

Tanti, tantissimi gli argomenti trattati durante l’intervista, tra cui la chiacchieratissima rivalità con un altro mito vivente del vasto mondo dello spettacolo italiano. Stiamo chiaramente parlando della meravigliosa Lorella Cuccarini. La Parisi ha rivelato di non averla mai vista come rivale.

“Non c’è mai stata una rivalità con la Cuccarini, perché io non ho mai visto nessuno come rivale. Siamo due cose completamente diverse.”, ha svelato Heather, che poi, nel corso delle immagini del dietro le quinte, andate in onda a fine puntata, ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato basiti i più. “Me la mangio viva!“, ha dichiarato la ballerina, riferendosi quasi sicuramente a Lorella. Ed è scoppiato il Caos.

La triste confessione sulla malattia

Tuttavia ciò che ha maggiormente colpito il grande pubblico è stata la sua confessione relativa a una sua grave malattia. Si tratta della bulimia, che ancora oggi colpisce non solo tantissime donne, ma anche moltissimi uomini. “Ho sofferto di bulimia durante Fantastico. Mangiavo di tutto e poi andavo in bagno e vomitavo l’anima”, ha raccontato la donna.

Poco dopo ha anche tristemente aggiunto: “Vivevo la violenza tra le mura di casa, che è molto più sottile, perché vivi dove la gente vede e non dice niente. Parlo di violenza fisica e sessuale, ma la cosa più brutta per me era la violenza psicologica.”. Chi è stato a compiere tuto questi nei suoi confronti? A quanto pare, come lei stessa ha rivelato, una persona che è stata al suo fianco per diversi anni ma che lei non ha denunciato.