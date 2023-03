Pier Silvio cattivissimo: Alfonso Signorini deve sottostare alla sua decisione

Pier Silvio Berlusconi come un fiume in piena. L’affasciante AD delle Reti Mediaset ha preso una decisione sul GF Vip. Non cambierà idea.

Da moltissimi anni il compagno storico della bellissima Silvia Toffanin è uno dei maggiori punti saldi dell’Azienda del Biscione. Grande professionista, riesce comunque a non trascurare mai la famiglia. Essendo un papà molto accorto e un uomo attento all’educazione e alla gentilezza, ha iniziato a non poterne davvero più di alcune scenette che sono diventate abituali nella Casa più spiata d’Italia.

Il fatto di essere messi costantemente sotto i riflettori non aiuta di certo i concorrenti a comportarsi come si deve. Inoltre essere reclusi da mesi con persone che fino ad allora potevano essere considerate, a buona ragione, estranee non è il massimo a livello psicologico. Insomma, come hanno commentato molti utenti in Rete, la maggior parte dei gieffini tende a non a dare il meglio, bensì il peggio.

Altri ancora ritengono che fare battute alquanto colorite e persino sboccate, utilizzando fin troppe parolacce, possa fare pensare loro di diventare forse più interessanti e spiritosi agli occhi dei telespettatori. Sta di fatto che costoro hanno incominciato a manifestare sdegno e stanchezza per questi modi di fare, visti come molto maleducati e assolutamente fuori luogo.

La dura decisione di Pier Silvio

Stesso identico discorso si può fare per alcune mise giudicate eccessive e non adatte per un programma in onda costantemente, visto e seguito pure dai giovani e dai giovanissimi. Pier Silvio Berlusconi, in qualità di AD delle Reti Mediaset, ha deciso di intervenire a gamba tesa. Ha preso una decisione molto dura che ha portato a inevitabili squalifiche e a un cambiamento netto di rotta all’interno della Casa.

Nonostante Alfonso Signorini, il suo carismatico conduttore, avesse già ripreso in passato i concorrenti per il loro modo di fare e di porsi, ora come ora ha dovuto fare nuovamente presente ai vipponi che c’era ancora qualcosa che non andasse affatto bene. Oggi una ex concorrente della settima edizione ha svelato un altro importante retroscena. Altra decisione presa da Pier Silvio.

Le rivelazioni dell’ex gieffina

La bellissima Sarah Altobello, durante una sua intervista cuore aperto per Fanpage.it, ha svelato per quale motivo dopo la sua uscita di scena dal padre di tutti reality in versione vip, non sia più tornata in studio: “Decisioni dall’alto.”, ha in primis svelato la donna. Poco dopo la showgirl è voluta andare maggiormente nello specifico. “Si tratta di una decisione di Pier Silvio Berlusconi: la linea tenuta dal programma non è piaciuta e ne stiamo pagando noi le conseguenze”.

Tra l’altro l’Altobello non è l’unica esclusa dal gioco a non essere presente in studio, dal momento che in esso sono presenti solo 3 o 4 ex gieffini. Infine, lei ha dichiarato che non ha mia dovuto insistere per indossare i suoi sensuali abitini durante le puntate serali. Mise che oggi non avrebbe più potuto più indossare. Lo ha deciso sempre l’AD delle Reti Mediaset.