Antonella Clerici e il doppio senso su Francesco Arca: è boom di commenti

Quel doppio senso dichiarato da Antonella Clerici su Francesco Arca non è passato inosservato ed è subito boom di commenti. Il bell’attore ha creato scompiglio non solo sui social ma anche nello studio televisivo.

È un’Antonella Clerici molto emozionata quella che abbiamo visto accanto al bel Francesco Arca. Il suo doppio senso ha generato caos tra i followers che sono partiti a razzo con un boom di commenti molto eloquenti. La maggior parte le hanno dato ragione.

Lo spoiler di Francesco

Francesco Arca è stato da poco ospite allo show di cucina, È sempre mezzogiorno, insieme alla padrona di casa, Antonella Clerici. Francesco è stata una presenza fin da subito molto gradita, ha partecipato attivamente al programma, ha interagito con tutti e si è cimentato in cucina, confidando la sua passione di cucinare dei buoni manicaretti. Tra una chiacchierata e l’altra con la Clerici, Arca si è lasciato andare ad un grosso spoiler.

Il noto attore è infatti impegnato attualmente con le riprese della fiction Resta con me, ha voluto così concedere una rivelazione ai suoi fan sul prossimo episodio: “Do una piccola anticipazione. Diego, che è il figlio del mio migliore amico che viene a mancare, domenica faremo gli incartamenti per procedere alla sua adozione”. Inoltre Francesco ha spiegato perché ama molto il suo personaggio:

“Mi ha permesso di fare una cosa che non avevo mai fatto prima, aprirmi alle mie fragilità. Temevo di farlo, mi impauriva parlarne, volevo sempre mostrarmi come un superuomo che non aveva problemi. E invece grazie a questo personaggio ho risolto anche delle cose mie”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Quel doppio senso che in molte concordano

Come dicevamo, Francesco Arca è stato ospite di Antonella Clerici durante il suo programma culinario, È sempre mezzogiorno. Pubblicando l’evento sui social, Antonellina ha condiviso una bellissima foto dei due, con la didascalia: “Una bellissima persona😍….(in tutti i sensi)!!!😄”

Ovviamente queste parole hanno generato un boom di commenti, con le fan “impazzite” per il doppio senso voluto della Clerici su Arca. Tra i tanti commenti rilasciati, troviamo per esempio quello di una fan che cita: “La sua presenza ha creato scompiglio. Tutti visibilmente emozionati ed affascinati da una bellezza evidentemente non solo esteriore…”. E ancora: “Oltre che bello fisicamente è una bella persona proprio come Alfio”.

Come dare torto al pubblico femminile? Non possiamo non concordare con Antonella Clerici.