“Mamma, papà aiutatemi!”: Antonella Fiordelisi e la richiesta ‘disperata’ dalla Casa

Antonella Fiordelisi ha lasciato tutti senza parole, non è passato inosservato il suo appello disperato dalla Casa, ha richiesto l’aiuto dei suoi genitori, peccato che nessuno ha potuto salvarla.

Dalla Casa del Grande Fratello Vip ormai ne succedono di tutti i colori. I fan di Antonella Fiordelisi non hanno potuto fare niente, l’appello disperato della donna che invocava l’aiuto dei suoi genitori non è servito a niente. Nessuno ha potuto salvarla e i telespettatori hanno potuto solo assistere alla scena senza fare niente. Cosa sarà successo?

La disperazione di Antonella

Questa edizione del Grande Fratello Vip per alcuni versi è stata una delle più “basse” di tutte. Volgarità, atti di bullismo, momenti di ira e così via hanno contornato ogni singola puntata, proprio per questo motivo gli autori del programma hanno deciso nuovamente di intervenire punendo il trasgressore delle regole. Questa volta è toccato a Edoardo Donnamaria, il quale ha avuto una reazione esagerata e spropositata nei confronti della Fiordelisi.

Dopo il richiamo di Signorini, non ha potuto fare altro che accettare la squalifica nei suoi confronti. Dopo l’uscita del suo fidanzato, Antonella è precipitata in una sorte di catarsi, è letteralmente disperata per l’assenza di Edoardo, la quale preferirebbe molto di più discutere con lui ma averlo comunque vicino. Che questa lontananza possa fare bene ad entrambi?

La richiesta di aiuto della Fiordelisi

Antonella Fiordelisi nel giorno del suo compleanno, ha lanciato un appello disperato ai suoi genitori all’interno della Casa. In pratica durante i festeggiamenti, i suoi colleghi gieffini l’hanno sollevata di peso e “lanciata” in piscina. La povera Antonella ha urlato: “Mamma, papà aiutatemi! Mi vogliono buttare vestita…al mio compleanno!”

Ovviamente tra le risate generali, la gieffina non ha potuto fare altro che arrendersi e godersi una breve nuotata in solitaria con i suoi colleghi che le cantavano, Buon compleanno. Antonella Fiordelisi, dopo il bagno di mezzanotte ha ricevuto molte sorprese per la sua festa. Il videomessaggio di Donnamaria, con relativo spettacolo pirotecnico e la visita di suo padre e del suo amico Marco.

Tutti hanno festeggiato con lei vivendo un momento molto bello e spensierato, mangiando il sushi che la ragazza ha chiesto agli autori e la torta di compleanno. Tra un brindisi e l’altro, la Fiordelisi ha dichiarato: “Non mi è mai capitato di festeggiare il compleanno con tutti questi nemici”.