“Cosa non si fa per soldi”: Edoardo Donnamaria beccato così e il web lo distrugge

Guai in vista per Edoardo Donnamaria. Sul web si è mostrato in un modo del tutto inaspettato, dunque gli utenti social hanno espresso la loro opinione. Non sono mancate le critiche.

Edoardo Donnamaria la settimana scorsa è stato costretto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 7 per colpa di una squalifica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima lite con Antonella Fiordelisi. Lei le aveva preparato un panino che lui non ha gradito, quindi l’ha spinta e preso con forza il pasto per poi sedersi a tavola adirato.

Inevitabile è stato il provvedimento perché all’ennesimo gesto non si poteva chiudere un occhio. Nonostante tutto sta cercando di far sentire la sua presenza anche se a distanza ad Antonella. Le ha dedicato un video in cui le ha detto che l’aspetta a braccia aperte. Come se non bastasse le ha urlato con un megafono il suo amore dall’esterno della casa.

Alfonso Signorini ha detto che lui non si è incontrato con Nicole Murgia, una notizia che ha rasserenato Antonella. Del resto i telespettatori ricorderanno sicuramente il loro avvicinamento prima che la donna andasse via.

Nella puntata Antonella ha avuto un confronto con il padre e il fratello, anche perché allo scoccare della mezzanotte ha compiuto gli anni. I produttori le hanno voluto fare una sorpresa che ha decisamente gradito. Il pubblico si sta ricredendo sui Donnalisi, ma qualcuno insinua che ci sia un accordo tacito. Nelle ultime ore è stato preso di mira lui.

Valanghe di critiche per uno scatto

In poche parole si ipotizza che tra loro ci sia un accordo studiato a tavolino perché molti fanno fatica a seguire le dinamiche della coppia: prima discutono, si allontanano, litigano per poi rifare la pace. Fino all’ultimo giorno c’era aria tesa e ora che Edoardo avrà sicuramente saputo delle rivelazioni di Gianluca Benincasa si comporta da innamorato folle.

Inoltre ieri sera sul profilo Instagram mondodelreality è stato pubblicato un post in cui il ragazzo compare tra il padre e il fratello di Antonella. Non sono mancati i commenti di utenti social che lo invitano ad aprire gli occhi. Quando Antonella uscirà dalla casa verrà messa al corrente di tutto quello che è avvenuto, soprattutto le accuse dell’ex fidanzato.

“Litigavano ogni secondo”

Altri, invece, ritornano sempre sullo stesso discorso: “Dentro la casa litigavano ogni secondo e stava con i suoi amici. Adesso che è uscito nemmeno li ricorda più?”. A prescindere da tutto i Donnalisi sono riusciti a tenere le telecamere puntate addosso nel corso della loro esperienza nella casa.

Anche una volta terminato il reality faranno parlare di sé. In effetti gli italiani saranno curiosi di scoprire se la stori d’amore procederà a gonfie vele. Nessuno credeva in Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, eppure sono ancora una coppia. Lo stesso discorso si potrà fare per loro? Per scoprirlo non ci resta che attendere.