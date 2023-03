Tina Cipollari si concede una manicure assurda: il risultato non piace proprio a tutti

Tina Cipollari, nuovo look per le unghie dell’opinionista di Maria De Filippi. Non tutti però approvano.

La vamp è indubbiamente uno dei volti più popolari di Uomini e Donne, che ancora oggi è molto seguito dai telespettatori di ogni età. La donna ha inizialmente partecipato alla trasmissione in veste di corteggiatrice e poi di tronista. Lì ha incontrato Kikò Nalli. I due si sono sposati e hanno costruito insieme una meravigliosa famiglia di cui vanno giustamente ben fieri.

Il loro matrimonio è finito da anni. Sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bene delle loro creature che hanno in comune. Tina da molto tempo riveste il ruolo di opinionista, insieme all’amico e collega Gianni Sperti. I due si vogliono molto bene anche se non mancano alcuni battibecchi nel corso di alcune puntate.

Lei è anche famosa per la sua lingua tagliente e per le sue battute infuocate, decisamente al vetriolo. Tra le sue più acerrime nemiche, che fanno parte del seguitissimo Trono Over, ci sono certamente da annoverare Gemma Galgani e la dama Pinuccia Della Giovanna. Tina ha anche partecipato in passato a Pechino Express insieme al carismatico Simone Di Matteo.

Criticata per un suo nuovo look

È pure diventata scrittrice, dando alle stampe ben due libri. L’ultimo, pubblicato da Mondadori, si intitola Piume Di Struzzo. Lei non perde mai occasione di pubblicizzarlo, non solo sui Social dove è molto attiva, ma anche in TV. Lo ha fatto anche durante una sua passata ospitata a Tu Si Que Vales, il programma del sabato sera di successo di Canale 5, dove Queen Mary svolge il ruolo non di conduttrice, bensì di giudice.

Pure a Uomini e Donne, con tanto di copia in bella vista alla mano, ha voluto pubblicizzare il suo testo, suscitando ilarità e sonore risate in studio. Tuttavia ora l’opinionista è stata molto criticata, ma non per questa sua scelta pubblicitaria o per una critica rivolta a qualche gande o nuovo protagonista del noto dating show delle Reti Mediaset, bensì per la sua recente manicure.

La manicure non convince

In una Storia, caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, Tina si è mostrata durante un suo appuntamento dalla sua estetista di fiducia. Con i capelli legati e vestita in modo casual, ha salutato i fan, donando loro momenti personali. Il colore scelto per le sue unghie non ha particolarmente convinto i più e forse nemmeno la stessa artista.

Magari lei avrebbe preferito optare per qualcosa di più classico e meno glitterato. Del resto è stata colei che si è dedicata con entusiasmo alla manicure a decidere lo smalto da utilizzare, sperando di stupire e di rendere particolarmente felice la sua tanto bella e celebre cliente. In ogni caso Tina rimane meravigliosa. Pazienza se la manicure, come sostengono alcuni suoi fan, non sia sempre azzeccata.