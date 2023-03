Nikita, quando lo scoprirà ci rimarrà malissimo: gesto disgustoso | Chiesta la squalifica

GF Vip 7, brutto gesto nei confronti della gieffina Nikita. Ci rimarrà malissimo quando lo scoprirà. Nel frattempo i telespettatori chiedono la squalifica.

Ormai ci siamo, si stanno contando i giorni, le ore e i minuti. L’attesissima finale della settima edizione ancora in corso del GF Vip, è praticamente alle porte. All’interno della Casa più spiata d’Italia l’adrenalina è a mille. I pronostici riguardo al vincitore o alla vincitrice si fanno sempre più insistenti sui Social, Qui tra l’altro si discute sempre molto di ciò che accade all’interno del padre di tutti i reality.

Fra le più indiscusse protagoniste di quest’anno c’è certamente da annoverare la modella Nikita Pelizon. Costei è anche stata sovente additata come una delle preferite dal grande pubblico. Tuttavia pare che ora a rubare lo scettro in tale direzione sia la bellissima Antonella Fiordelisi. Secondo molti utenti la sportiva avrebbe conquistato i cuori dei numerosi telespettatori grazie alla sua liason con Donnamaria.

Ora che lui è suscito dal gioco per via di una squalifica, lei ha il cuore a pezzi. Le manca e non vede l’ora di rivederlo e di riabbracciarlo. Anche lui dal canto suo si professa innamoratissimo di lei. In ogni caso la Fiordelisi e la Pelizon spesso e volentieri chiacchierano durante le giornate che stanno trascorrendo ancora oggi nella Casa.

Il gesto che fa discutere

Non per nulla il gesto che ha fatto molto discutere, soprattutto nelle ultime ore in Rete, è avvenuto subito dopo la conclusione di una loro chiacchierata avvenuta in cucina, Lo ha compiuto un affascinante giovane uomo, nonché star del dating show più famoso della TV italiana. Stiamo parlando di Uomini e Donne, Qui ha rivestito in primis il ruolo di corteggiatore e poi di tronista.

Lo abbiamo anche ammirato a Temptation Island. Inoltre è rientrato nella Casa più spiata d’Italia solo di recente. Ergo non ha iniziato questa sua nuova esperienza fin da suo primo fischio d’inizio avvenuto a settembre. Nonostante ciò è divenuto in men che non si dica uno dei più grandi protagonisti a questo giro. È bellissimo ed è un fotomodello e un modello molto apprezzato.

Onestini è nella bufera, molti chiedono la squalifica

Stiamo parlando di Luca Onestini, che già da tempo fa parte della bufera mediatica, anche per via delle sue passate e chiacchieratissime storie d’amore, avvenute con bellissime donne facenti parte del vasto mondo dello spettacolo. Secondo molti telespettatori, lui avrebbe lanciato del sale dietro di sé, come per scacciare la sfortuna e il malocchio, facendo quindi intendere che Nikita sia una iettatrice.

Tra l’altro tale accusa, ovvero quella di portare sfortuna, era stata data alla modella veneta già da Elenoire Ferruzzi, che aveva sputato a terra poco dopo che lei le era passata accanto. Successivamente la transgender aveva negato tutto questo, sostenendo che avesse semplicemente sputato dei semini d’uva. Ora i fan più agguerriti di Nikita chiedono giustizia e la squalifica per Onestini.