Stangata micidiale per Gianni Sperti: gli è arrivata come un fulmine a ciel sereno

Pessime notizie per il noto opinionista Gianni Sperti, questa comunicazione gli è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Cosa succederà da adesso in poi?

Il noto opinionista Gianni Sperti non sta vivendo un periodo proprio luminoso dopo che una pessima notizia gli è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Questo cambierà tutto, chissà se potrà vincere o meno dopo questa “minaccia”? C’è in ballo il suo futuro lavorativo e anche quello professionale. Come reagirà Sperti da adesso in poi? Cambierà forse il suo modo di lavorare?

Il suo lavoro come opinionista

Gianni Sperti è un ex ballerino e un personaggio televisivo di 49 anni, famoso soprattutto per il suo ruolo di opinionista all’interno del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, dal 2003. Sperti in passato ha ballato in diverse trasmissioni, tra cui Amici sempre della De Filippi. Il suo nome in passato è stato associato per anni a quello di Paola Barale, in quanto i due sono stati sposati per 4 anni.

Attualmente, insieme alla collega Tina Cipollari, è un personaggio cult all’interno del programma di dating più amato e seguito di sempre. Sperti è un grande amante dei cani e da sempre sostiene la battaglia contro l’abbandono, diventando testimonial della Campagna Dog Kiss.

Che guaio per Gianni Sperti

È scoppiato il caos a Uomini e Donne, Gianni Sperti è nei guai, pessime notizie gli sono giunte come un fulmine a ciel sereno. È iniziato tutto dopo che Maria De Filippi ha cacciato dallo studio Desdemona Balzano, la Dama del Trono Over. Per via di alcuni audio incriminati, smascherati dallo stesso Sperti, Maria non ha potuto fare altro che prendere una decisione tanto drastica quanto grave e bandire per sempre la donna dal programma.

La dama ovviamente se l’è legata “al dito” e con un post social molto forte, ha dichiarato queste parole: “La sottoscritta Bolzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato per il materiale diffuso non autorizzato e informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata il 7 marzo 2023 ed emessa in onda in data odierna”.

Secondo la donna poi: “…La scelta di lavorare nel mondo dello spettacolo non trasforma noi donne in oggetti, siamo persone e andiamo trattate come tali. La nostra privacy deve essere rispettata. Per tali ragioni ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate e della loro successiva diffusione, comportamento non solo illegittimo e discutibile, ma illegale e penalmente sanzionato…”.