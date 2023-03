Giulia Stabile, purtroppo è finita per sempre | “Così uccidete tutta la categoria di ballerini”

Giulia Stabile è seriamente preoccupata. Il suo pensiero, con tanto di annuncio, sconvolge il vasto mondo del Web.

Da quando è entrata a far parte del padre di tutti i talent, la sua carriera ha subito una notevole e fulgida impennata. Alla corte di Queen Mary non ha solo trovato il successo, ma anche il grande amore della sua vita, nonostante siano entrambi giovanissimi. Giulia ha vinto quell’edizione, mentre lui è arrivato al secondo posto, subito dopo di lei.

Tuttavia anche Sangiovanni è un vincente, dato che è considerato uno dei cantautori più ricchi di talento degli ultimi tempi del panorama musicale italiano. Inoltre, oltre a possedere un numero elevatissimo di estimatori e già svariati singoli di successo, gode della stima assoluta di giganti della musica Made In Italy. Uno su tutti il mitico Gianni Morandi, che ha speso meravigliose parole per lui.

Giulia non è solo attivissima nella danza, ma anche come artista a tuttotondo sul Piccolo Schermo. L’abbiamo anche vista nella squisita e dolcissima veste di mascotte a Tu Si Que Vales, dove ha stretto un rapporto di amicizia con la splendida Belen Rodriguez. Tra l’altro di recente la showgirl argentina l’ha omaggiata, come ha prontamente mostrato la stessa Stabile sui Social, di alcuni capi di abbigliamento della linea ideata da lei stessa e dai suoi fratelli.

Lei è seriamente preoccupata

Giulia ha anche debuttato sul Grande Schermo in veste di doppiatrice per un simpatico cartone animato. Nonostante sia molto impegnata, riesce comunque a mantenere un contatto diretto e costante con i suoi numerosi fan, che letteralmente l’adorano. Sprona ed è sempre accanto, anche psicologicamente parlando, al suo celebre fidanzato, con il quale l’amore procede a gonfie vele.

Lui sta lavorando a nuovi brani che i suoi estimatori non vedono l’ora di ascoltare, magari anche in vista dell’estate che non è poi così lontana. Giulia nelle ultime ore si è detta molto allarmata per una situazione che ormai è tristemente nota e che ha spaccato letteralmente il cuore in mille pezzi di moltissime persone. Purtroppo non si tornerà più indietro.

La Storia che mette in allarmare

Purtroppo Meta, società che gestisce sia Facebook che Instagram, i due maggiori Social Network all’attivo, non ha raggiunto l’accordo con la SIAE. Pertanto la Musica Italiana, che va ancora forte non solo nel nostro Paese ma nel mondo, non potrà più apparire su queste celebri piattaforme. Tutto questo è un grave guaio per tantissime persone, così come la categoria dei ballerini della quale la Stabile fa chiaramente parte.

Gli utenti sono rimasti basiti nell’appurare nelle ultime ore che in effetti non si possa inserire alcun brano cantato e interpretato da un cantante Made In Italy, nemmeno nelle storie personali, senza che esse vengano in men che non si dica bloccate. C’è tanta polemica e ingente apprensione. Inoltre c’è chi si augura che presto la situazione possa essere, se non del tutto cambiata, almeno in parte modificata.