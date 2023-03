Elenoire Ferruzzi spiffera triste segreto su Giaele: “Una notte sotto le coperte e senza microfono mi ha confessato che…”

Nonostante sia uscita da tempo dalla Casa più spiata d’Italia la carismatica Elenoire Ferruzzi fa ancora parlare di sé per la sua esperienza al GF Vip. La sua rivelazione su Giaele.

Il nome di Elenoire è stato fra i primi a essere vociferati nel corso della scorsa estate, insieme a quello dell’affascinante Antonino Spinalbese, per quel che riguardava coloro che avrebbero presto varcato la celebre porta rossa. Lei è considerata da tempo un personaggio molto chiacchierato. Attivissima sui Social, sia con il caricamento di fotografie che di video, è stata sovente ospite dei vari salotti di Barbara D’Urso.

Successivamente l’artista è scomparsa dei programmi della conduttrice campana a causa di alcune frasi che aveva pronunciato nei confronti di Barbarella, decisamente poco carine. Alla fine lei si era giustificata dicendo che non le aveva fatte con cattiveria, ma con tanta ironia. Sta di fatto che da allora la D’Urso non ne ha più voluto sapere di lei.

Lei che ha vissuto un’assai intensa esperienza all’interno del padre di tutti i reality in versione vip. Si è presa pure due sonore cotte non ricambiate per due star di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Luca Salatino e Daniele Dal Moro. Non contenta ha dato vita ad infuocate discussioni per via del suo carattere forte e decisamente pepato.

Una concorrente molto chiacchierata

Tra le donne che hanno maggiormente subito la sua antipatia c’è da annoverare Nikita, che è risultata poi una delle preferite dai telespettatori. Ed è stato proprio a causa di un comportamento scorretto messo in atto nei suoi confronti che il GF ha indetto un televoto per chiedere al grande pubblico se volesse eliminarla.

Così è stato, ma nonostante ciò la Ferruzzi non è mai realmente uscita di scena. Ora sui Social è tornata nuovamente a commentare ciò che accade all’interno della Casa più spiata d’Italia. In particolare, a poche settimane dall’attesa finalissima, ha voluto parlare di una concorrente, molto bella e chiacchierata di questa edizione. Stiamo parlando di Giaele De Donà. L’incredibile rivelazione che lascia basiti.

La rivelazione su Giaele che non ti aspetti

La rivelazione è molto personale e riguarda la mamma della gieffina. In poche parole Elenoire ha svelato che, durante un momento di confessione tra amiche, l’altra, dopo essersi tolta prontamente e furtivamente il microfono, le aveva raccontato della sua ingente preoccupazione per la sua adorata mamma, da tempo affetta da gravi problemi di salute.

Temeva che potesse peggiorare senza che lei, come una brava figlia, potesse darle il suo degno conforto. Il suo post caricato, condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ha fatto in men che non si dica incetta di like. Tantissimi poi i commenti più che positivi, volti ad elogiare l’aspetto più intimo, dolce e sensibile di Giaele, che non sempre riesce ad mergere durante la sua esperienza al GF Vip 7.