Kate e William, la (particolare) abitudine che faceva infuriare la Regina: “Non la sopportava proprio”

Kate Middleton e il suo affascinante consorte sono stati molto amati da Elisabetta. Tuttavia c’era una loro abitudine che a lei proprio non è mai andata a genio. La curiosità cresce.

Ancora oggi il primogenito di Re Carlo e la sua meravigliosa moglie sono una delle coppie più ammirate e apprezzate al mondo. Belli, complici e vincenti, sono il ritratto della vera felicità. Si conoscono fin da quando sono poco più che dei ragazzi e da allora non si sono praticamente più lasciati, salvo per un breve periodo, quando lui l’aveva lasciata perché spaventato dall’importanza del loro rapporto.

Il loro matrimonio è stato molto seguito in TV. E le nascite dei loro tre eredi, George, Charlotte e Louis, sono state accolte con autentico giubilo, non solo dai sudditi inglesi. Oggi poi si mormora del fatto che Kate vorrebbe ben presto allargare la famiglia. Il marito, pur amando profondamente i bambini, non se le sentirebbe, dal momento che la sua meravigliosa consorte in passato ha sofferto della cosiddetta crisi post partum.

In ogni caso il loro amore prosegue e gonfie vele. Mai una nube sul loro rapporto o un reale motivo di crisi di coppia. Kate gode anche della simpatia del suocero e di Camilla, che l’ha anche richiesta come fotografa ufficiale per i suoi nuovi ritratti, visto il vero talento in tale direzione della Middleton.

Un vero punto di riferimento per molte donne

Una donna dalle mille risorse e dai tanti interessi, compreso quello dello Sport che condivide con il marito. È questo indubbiamente il segreto della sua eccellente fisicità, oltre che la sua decisione di seguire con attenzione una dieta, sana, varia ed equilibrata. Kate è considerata da tempo un vero punto di riferimento da molte donne, per lo più sue coetanee, sparse nel mondo.

E lo è non solo per i suo look, che fanno subito tendenza, ma per il suo modo di prosi. Elegante e raffinata, non ama strafare e adora la naturalezza, anche per quanto concerne le acconciature e il make-up. Conosce a menadito il Bon Ton e l’etichetta, ma in alcune occasioni decide di dimenticarseli in un angolo polveroso e mettere in mostra tutta la sua allegria e la sua innata simpatia.

La loro abitudine che ha fatto storcere il naso a Elisabetta

Nella sua quotidianità in famiglia è una persona molto semplice e alla mano. Ed è proprio in un passato momento di familiarità che ha computi qualcosa che ha fatto storcere e non poco il naso alla compianta Elisabetta, la Regina che ha fato indubbiamente la storia. Mente lei si accingeva a fare loro vista ad Anmer Hall, è successo qualcosa che l’ha lasciata di stucco.

In pratica la giovane coppia l’avrebbe accolta per lo più in cucina, un luogo a loro molto caro e ove amano passare molto tempo, anche solo per chiacchierare tra loro e con i loro amici. Ciò è risultato impossibile da concepire per la sovrana che si è augurata che col tempo loro avrebbero potuto cambiare abitudini e assumerne di più confacenti per la loro posizione.