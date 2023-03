Gabriele Costanzo, chi è la sua ex fidanzata: purtroppo con lei è “stato fatale”

Il figlio di Maria De Filippi ha nel suo passato amoroso una bellissima ex. Chi è la giovane e per quale motivo è finita tra di loro?

La regina indiscussa delle Reti Mediaset e il suo compianto marito Maurizio Costanzo lo avevano adottato molti anni fa. Lui li ha sempre sentiti come i suoi veri genitori e loro si sono comportati in tale maniera con lui. Ha pianto tantissimo la dipartita del suo adoratissimo papà. Non per nulla sia alla veglia funebre che al funerale vero e proprio, che è stato seguitissimo in TV, lo abbiamo visto in una valle di lacrime.

Praticamente inconsolabile, non ha mai mollato per un solo istante la sua celebre genitrice. Gabriele da tempo ha deciso di lavorare nel mondo dello spettacolo, ma nel dietro le quinte nei programmi di successo di entrambi i suoi genitori. Non ama molto apparire e ad oggi non ha praticamente rilasciato alcuna intervista, tantomeno in salotti televisivi che pullulano sul Piccolo Schermo.

A parlare di lui, nel corso di sporadiche interviste che concede in occasione di date particolari o del fischio d’inizio di sue seguitissime trasmissioni, è la sua splendida mamma. Lei non si è mai definita una madre oppressiva e anzi, ha rivelato di cercare di renderlo indipendente. Non per nulla, anche quando è finita una sua importante storia d’amore, con tanto di convivenza, lei, pur amandolo infinitamente, non aveva intenzione di riprenderlo in casa a vivere con lei e con papà Maurizio.

La sua bellissima ex

Tuttavia così non è stato, dal momento che Gabriele, come ha lei stessa svelato ad Oggi, ha dimostrato anche in quel frangente una grandissima maturità. Ciò ha chiaramente reso il cuore pieno di sano orgoglio di Queen Mary. Tuttavia la conduttrice si è mostrata molto dispiaciuta anche per la conclusione della liason del suo amato figlio con la sua bellissima fidanzata.

Si tratta dell’hair stilyst Francesca Quattrini. I due erano davvero molto legati e la ragazza godeva della stima della De Filippi. Purtroppo il lockdown, soprattutto il primo che ci ha presi tutti quanti di contropiede, è stato decisamente fatale per la coppia. Difatti durante la convivenza forzata sono emerse le loro differenze caratteriali, decisamente troppo profonde, che hanno poi portato all’inevitabile rottura.

Oggi è sofferente

Grande è stata la delusione di Maria nell’appurarlo, così come il dolore del giovane Gabriele. Come ha svelato la sua mamma, lui ha preso una bella batosta, che tuttavia non gli ha fatto perdere il sorriso troppo a lungo. Ciò ha tranquillizzato moltissimo i suoi genitori, che lo hanno visto maturare sempre più. Tuttavia c’è un difetto che alla De Filippi proprio non va giù del suo amatissimo e unico figlio.

A sua detta sarebbe un po’ troppo tirchio. Oggi il giovane classe 1992, non sta vivendo un momento particolarmente facile, per via della scomparsa del suo caro papà. Tuttavia pare che, prendendo esempio dalla stimatissima mamma, si sia buttato nuovamente a capofitto nel lavoro. De resto è così che Maria gli avrà di certo insegnato.