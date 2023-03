Trono Over, la chiamata fatale: corsa d’urgenza in ospedale e disperazione totale

Silvio Venturato, pretendente della dama Gemma Galgani di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista a UeD Magazine. Ha parlato della sua vita a 360 gradi.

Uomini e Donne è il programma televisivo che dà la possibilità ai partecipanti del Trono Over e Classico. In questi giorni è andata in onda la scelta del tronista Federico. E’ andato via mano nella mano con Carola mentre Alice, prima di salutarlo, gli ha puntato il dito contro.

A parer suo non avrebbe dovuto prolungare il suo percorso sul trono se aveva già da tempo le idee chiare sulla scelta. Alla fine ha avuto un atteggiamento diplomatico, ragion per cui in tanti sperano che possa avere la possibilità di diventare tronista. Per quanto riguarda Lavinia, non si sa ancora nulla. E’ possibile che nelle prossime settimane sarà registrata la puntata con la sua scelta tra i due Alessio.

Per quanto riguarda il Trono Over, Gemma Galgani sta facendo discutere per la sua conoscenza con Silvio Venturato. L’uomo ha chiamato la redazione per poter corteggiare la dama torinese, incurante della presenza delle altre. Non a caso ha rifiutato un invito di Paola per rispetto nei confronti dell’altra.

Al centro dello studio fa divertire il pubblico creando dei simpatici siparietti con Gemma nell’atto della descrizione delle loro uscite. Di recente ha rilasciato un’intervista al settimanale del programma televisivo. Ha svelato dei retroscena inaspettati sulla sua vita e sul rapporto con Gemma.

“La mia ex moglie era in fin di vita”

“Il momento più brutto della mia vita è stato quando ho scoperto che la mia ex moglie era in fin di vita in ospedale. Disperazione totale. Ho dormito 15 giorni nel lettino di mia figlia, per fare stare nel lettone insieme le due ragazze. Spingevo le mie figlie a uscire con gli amici e io stavo in casa distrutto. Ne sono uscito per forza…perché avevo una ditta di servizi, ho recuperato del personale, ho ricominciato ad andare in palestra e risollevato le finanze”.

Per fortuna è riuscito a superare il lutto: “Ho rifatto tutto da zero, ed è stato un boom incredibile. Anche se eravamo separati, la spinta maggiore in famiglia era sempre stata mia moglie, era protettiva, la mia musa…sono cresciuto e maturato e mi sono dovuto prendere tutte le mie responsabilità”.

“Vorrei tanto avere qualcuno accanto”

Silvio ha ammesso di avere una personalità dalle varie sfumature: “In trasmissione mi avete visto giocherellone e scherzoso, ma non sono un superficiale. Ho sofferto tanto quando è morta la mia ex moglie, e ancora oggi ho momenti di malinconia perché sono solo e questo non mi piace. Vorrei tanto avere qualcuno accanto”.

Poi ha proseguito su come sta procedendo: “Non le manca niente per fare l’amore. C’è tanta attrazione e gliel’ho detto”. I fan sperano che stavolta sia quella giusta per la dama che da anni è alla ricerca dell’amore.