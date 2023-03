Francesca Fagnani non è il vero amore di Enrico Mentana: ‘beccato’ con l’altra dietro le quinte

Povera Francesca Fagnani, sicuramente non avrà apprezzato sapere di non essere lei il vero amore di Enrico Mentana. Lui beccato dietro le quinte con “l’altra”, il web impazzisce con i commenti.

Francesca Fagnani da un post sui social ha compreso di non essere il vero amore di Enrico Mentana, in quanto lei viene considerata “la seconda”. Ecco cosa pensano i followers dopo aver beccato lui dietro le quinte con l’altra.

La memoria eidetica di Mentana

Enrico Mentana, il noto giornalista e conduttore, ha rilasciato una recente intervista dove ha rivelato tanti aneddoti della sua vita e quelli della sua famiglia. Quando gli è stato chiesto quale fosse il suo primo ricordo, Mentana ha dichiarato che si ricorda tutto, questa è un po’ la sua maledizione. Tra i vari aneddoti ha raccontato la storia della sua famiglia in breve:

“Mio nonno materno, Ettore Cingoli, ebreo marchigiano, conobbe a Torino la sua futura moglie Ada, ebrea genovese. Mia mamma Lella era del 1930, come Liliana Segre: solo un mese fa ho scoperto che venne espulsa lo stesso giorno dalla stessa scuola di Milano. Fu più fortunata: quando arrivarono i nazisti, i suoi la portarono a nascondersi sui monti delle Marche. L’8 settembre mio padre aveva vent’anni: si unì alla Resistenza, evitò per un soffio il plotone d’esecuzione anche se non se ne vantava mai, e dopo il 25 aprile andò a lavorare all’Unità, in cronaca. Il suo capo era Giorgio Cingoli, comandante partigiano e cugino di mia mamma. Fu lui a farli incontrare”.

Alla domanda di quando conobbe la sua compagna, Francesca Fagnani, Mentana ha dichiarato: “Venne a intervistarmi per una rivista d’arte. Mi incuriosì, e non solo per la bellezza. Era determinata, non arrivista. Una secchiona capace di studiare due notti di fila per far bene una cosa”.

Una possibilità che tutti vorrebbero

Un recente post sui social condiviso da Enrico Mentana ha destato molto scalpore, in quanto Francesca Fagnani ha capito di non essere il vero amore del suo compagno, ecco “la signorina” o meglio “le signorine” con cui passa le giornate il direttore di La7. Stiamo parlando delle sue adorate cagnoline, Bice e Nina.

Le due bellissime Cavalier King, sono l’amore di Mentana, il quale non ce la fa proprio a lasciarle da sole a casa, così se le porta con lui in redazione. Come si può vedere dal post, le due “ragazze” gli fanno compagnia da sotto la scrivania mentre lui lavora. Sarebbe il sogno di chiunque, potersi portare il proprio amico a 4 zampe sul luogo di lavoro.

Ovviamente la foto ha destato apprezzamenti favorevoli da molti, anche la Fagnani ha confermato che il compagno si porta le cagnoline al lavoro e poi lei passa a riprenderle prima di tornare a casa. Ormai sono loro due le star della loro vita.