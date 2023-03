Brad, il marito di Giaele De Donà ha già trovato un’altra donna: la confessione della vippona

Brutte notizie per Giaele De Donà. Pare che il marito Bradford Beck abbia un’altra donna nella sua vita. Ecco le parole della vippona.

Giaele De Donà si è subito messa in gioco nella casa del Grande Fratello Vip 7 e ha fatto discutere per l’idea che ha esaltato dell’amore libero. Sposata da meno di un anno con il ricco imprenditore americano Bradford Beck, ha ammesso che quando sono distanti conducono una vita da single. Le concorrenti l’hanno fortemente criticata sostenendo che è inconcepibile una cosa del genere.

Antonella Fiordelisi, senza peli sulla lingua, le ha detto che probabilmente è solo interessata al portafoglio. Come se on bastasse Giaele si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, il quale non è mai voluto andare oltre per via del vincolo coniugale. A tal proposito Bradford le ha inviato una serie di lettere per chiederle di assumere un atteggiamento diverso.

Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sulla loro relazione, così Giaele ha spiegato che a lui dà fastidio la quotidianità condivisa con Antonino. Il loro accordo, d’altronde, non prevede il coinvolgimento sentimentale. Ora che l’ex di Belen Rodriguez è fuori dai giochi, non c’è più alcun pericolo per la coppia.

Eppure l’altra sera Giaele si è lasciata andare in uno sfogo in presenza di Luca Onestini. Ha parlato a ruota libera sul suo matrimonio e di come il marito stia influenzando la sua esperienza televisiva.

“Il nostro rapporto sarà diverso”

“Ci sono rimasta malissimo. Ma sai io da una parte mi sento anche in colpa perché nel momento in cui dice ‘Il primo anno di matrimonio ti sei chiusa in un programma’, io come avrei reagito se mio marito avesse fatto la stessa cosa? Dall’altra parte non mi aspettavo di rimanere così tanti…quando uscirò il nostro rapporto sarà diverso, dopo tutto questo tempo sena vederci. Magari la sua vita adesso sarà diversa senza di me“.

Tra le righe Giaele ha fatto intendere che teme della presenza di un’altra donna nella vita del marito. I dubbi la stanno logorando a un passo dalla fine del reality, cosa del tutto comprensibile. Luca non si è limitato ad ascoltare, ma ha cercato di darle sollievo.

“E’ un’esperienza unica”

“Io vedo una giovane donna che si vuol costruire la sua vita e ancora vuole trovare la sua strada per realizzarsi dal punto di vista personale e professionale. Hai voluto vivere quest’esperienza bella forte e difficile. Di cosa ci si vuole colpevolizzare? E’ un’esperienza anche unica.”

I telespettatori sono curiosi di scoprire come andrà a finire la faccenda quando lei andrà via dalla casa del Gf Vip 7. Del resto Giaele è uno dei concorrenti più amati di quest’edizione.