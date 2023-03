Albano, richiesta improvvisa a Romina e Loredana: lui così non ne può più

L’amatissimo cantante di Cellino San Marco e la sua richiesta che prende di sorpresa le donne della sua vita. Romina e Loredana sono avvertite.

Ancora oggi è lui uno degli artisti italiani più apprezzati e amati non solo nel nostro Paese, ma nel mondo. Quando a febbraio 2023 ha calcato il prestigioso palco del Teatro Ariston al Festival in qualità di graditissimo ospite per duettare con Massimo Ranieri e Gianni Morandi, co-conduttore della kermesse, ha infiammato i cuori del presenti in studio e dei telespettatori.

Lui è un vero leone e sa come mordere il palcoscenico. Un autentico showman dalla voce potente che con le sue canzoni sa arrivare in men che non si dica al cuore di chi lo ascolta. Tuttavia Albano non è solo un cantante molto applaudito, ma anche un uomo decisamente chiacchierato per il suo privato, che tale non riesce mai a rimanere.

Da quando ha concluso, ormai moltissimi anni fa il suo matrimonio con la bellissima Romina Power, con la quale ha messo al mondo ben quattro figli, lui non è più uscito dal chiacchiericcio e dalla cronaca rosa. Se la sua celebre ex si professa oggi single, lo stesso non si può dire di lui, che fa coppia con la showgirl Loredana Lecciso.

Albano diviso tra due donne

Con lei ha messo al mondo Jasmine e Albano Junior. Albano è anche diventato nonno grazie alla figlia Cristel, che vive in Croazia insieme al suo affascinante marito e alla prole. Appena possibile lui ama andarla a trovar e trascorrere moltissmi momenti con lei. Lo stesso si può dire di Romina.

Questo idillio, secondo molti, sarebbe però stato rovinato dall’antipatia reciproca tra la Power e la Lecciso. Un sentimento che sarebbe aumentato a dismisura quando l’artista americana avrebbe deciso di ritornare a vivere proprio a Cellino San Marco. Sebbene Albano abbia ribadito che per lui oggi Romina, con la quale collabora dal punto di vista artistico, è come una sorella, in molti sperano sul loro ritorno di fiamma.

La sua richiesta

L’artista ha sottolineato di amare moltissimo la sua nuova compagna e di essere orgoglioso della famiglia che si è creato nel corso del tempo. Ama trascorrere le domeniche a tavola coi suoi cari e gli amici più veri. E anche durante le feste comandate, il Santo Natale in primis, vorrebbe le persone più importanti per lui tutti attorno a una bella tavola imbandita, in perfetta armonia.

Tutto questo non è però fattibile se ci sono invidie e antipatie, perciò sarebbe d’uopo che l’astio, che per molti sarebbe più che evidente, tra le donne della sua vita, ovvero la bellissima Loredana e la bellissima Romina, sia mitigato. In poche parole Albano chiede loro di fare pace, anche se, come sottolineai il settimanale Nuovo, ciò potrebbe risultare un’impresa impossibile.