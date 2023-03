Massimo Ciavarro, la frase che l’ha rovinato per sempre: “Prima di morire mi ha detto che…”

Massimo Ciavarro, l’affascinante attore fa un’importante e toccante rivelazione. La frase che lo ha segnato per tuta la vita in maniera indelebile.

È ancora oggi un bellissimo uomo Massimo Ciavarro, che è rimbalzato di recente agli onori della cronaca rosa per via del figlio Paolo, al quale è legatissimo. Da quando la star di Forum ha iniziato un’importante storia d’amore con l’influencer Clizia Incorvaia, conosciuta all’interno della Casa più spiata D’Italia anni fa, tutta la famiglia, compreso Massimo, non è più uscita dal chiacchiericcio.

Il ragazzo è diventato lo scorso anno per la prima volta papà del piccolo Gabriele, rendendo così nonni l’affascinante padre e la carismatica mamma Eleonora Giorgi. Sono entrambi pazzi del bambino, con il quale cercano di trascorrere molto tempo. Se l’ex moglie è sovente presente in TV, anche in veste di squisita ospite di svariati salotti televisivi, lo stesso non si può dire certamente di lui.

Inoltre la donna ama condividere momenti della sua quotidianità con i suoi numerosi estimatori sui Social, in particolare su Instagram dove è molto attiva. Lui invece è ben più schivo e da tempo preferisce vivere una vita ben lontana dai riflettori e dal Web. Ha da anni una nuova compagna al suo fianco e si sente felice ed appagato per quello che la vita gli ha donato.

Il triste ricordo

Nonostante ciò, durante una sua intervista a cuore aperto rilasciata per il Corriere Della Sera, ha rivelato di una ferita profonda che fa parte di lui da quando era poco più che un bambino e che oggi gli brucia ancora. In poche parole, parlando del suo adorato e compianto padre, ha ricordato un episodio molto triste e assai doloroso per lui.

Il genitore, poco prima di lasciare questo mondo, gli disse: “Questa è forse l’ultima volta che ti vedo, prenditi cura di tua mamma e delle tue sorelle”. Allora Massimo aveva solo 13 anni e fu costretto a prendere in mano le redini dell’attività di commerciante del suo papà. Non fu certamente facile per lui affrontare tuto questo, anche perché molte persone si approfittavano della sua giovinezza e della sua ingenuità.

La verità sul mestiere dell’attore

L’anno successivo gli offrirono di lavorare a un fotoromanzo e da lì la sua ascesa dal vasto mondo dello spettacolo non si è più fermata. Ben preso arrivarono i suoi primi ruoli al Cinema, sebbene a lui, come ha candidamente ammesso, non gli sia mai piaciuto molto svolgere il mestiere dell’attore.

“Per recitare devi essere narcisista, egoriferito ed esibizionista. Io sono l’esatto contrario”, queste le parole dell’artista. In ogni caso ha comunque accettato di svolgere tale professione perché non se l’era sentita, a detta sua, di “sputare su una fortuna economica”. Oggi è lontano del Grande Schermo e si gode una vita tranquilla, per lo più immersa nella natura.