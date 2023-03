Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, finalmente escono allo scoperto: “Siamo fidanzati”

Amici, le confessioni private e amorose di due giudici dell’edizione attualmente in corso. Bravi e Giofré a ruota libera. Si sono fidanzati.

Sabato 18 marzo 2023 è cominciata andata in onda in prime time su Cansale 5 l’attesissima fase serale e finale del padre di tutti i talent, condotto e ideato dalla regina indiscussa delle Reti Mediaset. Quest’anno la giuria ha subito un grave scossone con tanti cambiamenti. Quello che ha maggiormente fatto discutere e spezzato tantissimi cuori è stato quello dell’affascinante Stefano De Martino.

Al suo posto ora Giuseppe Giofrè. Ad affiancarlo in questa nuova esperienza televisiva, ci sono il cantante Michele Bravi, per lo più molto amato dai giovani e dai giovanissimi e il carismatico Cristiano Malgioglio che ci stupisce sempre per le sue mise. Ovviamente le sue critiche ai concorrenti rendono le puntate ancora più frizzanti.

Malgi ha dunque lasciato momentaneamente Mamma Rai dove ha svolto il ruolo di giudice molto pretenzioso alla corte di Carlo Conti, sia per Tale E Quale Show che per Tali E Quali per collaborare ora con Queen Mary. I tre di recente sono stati insieme assai graditi ospiti di Verissimo, il rotocalco di punta sia del sabato che della domenica pomeriggio di Canale5 , condotto dalla splendida Silvia Toffanin.

Confidenze durante l’ospitata a Verissimo

Chiaramente durante la loro chiacchierata si è parlato più volte di Amici, visto che è qui che operano insieme da diverse settimane con ottimi consensi. Nel parlare a ruota libera di tanti argomenti si sono lasciati andare ad alcune confidenze. Ad aprire la pista in tale direzione è stato proprio Cristiano.

Esso ha rilasciato alcuni rumors e rivelazioni, che hanno molto incuriosito la squisita padrona di casa. È stato infatti proprio lui a raccontare che qualche giorno prima aveva notato che il collega Giofrè trascorreva molto tempo al telefono, con toni affettuosi, parlando in lingua inglese. Alla fine Giuseppe ha confessato di avere una storia con una persona che si trova a Los Angeles.

Racconti sentimentali del trio

È stata poi la volta di Michele Bravi che, sempre incalzato dall’inarrestabile Malgi, ha rivelato fra le righe di essere finalmente felice e appagato dal punto di divista sentimentale. In poche parole ha svelato che è un po’ di tempo che non scrive canzoni tristi, con tanto di finale doloroso, perché non vive tutto questo da tempo. Oggi è fidanzato e sta benone.

Pure Cristiano è innamorato e corrisposto, ma non ha voluto dire altro., A questo punto la Toffanin ha invitato tutti e tre i suoi gentili e graditi ospiti per andare nuovamente da lei per una chiacchierata a cuore aperto ma singolarmente, al fine di poter approfondire meglio l’argomento fidanzamento.