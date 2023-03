Non ci vedi doppio, la sorella di Alena Seredova è la sua fotocopia: assurda la somiglianza

Alena Seredova, avete mai visto la sua bellissima sorella? Le due sono praticamente identiche. La foto sui Social che colpisce dritta al cuore il vasto popolo del Web.

Ha indubbiamente molto sofferto la bella Alena Seredova quando ha visto concludersi il suo matrimonio con l’affascinante Gigi Buffon, con il quale ha messo al mondo due figli maschi che oggi sono grandicelli. Lui ha incominciato una storia con la conduttrice e giornalista Ilaria D’Amico, con la quale fa ancora coppia fissa.

Lei dal canto suo ha costruito un legame importantissimo con Alessandro Nasi, con il quale ha dato alla luce una bellissima bambina e sta organizzando le nozze. Se fino a poco tempo fa del suo secondo matrimonio si vociferava solo in Rete. ora stiamo parlando di qualcosa di certo. Ne ha ampiamente parlato la Seredova durante una sua recente chiacchierata a Verissimo, rotocalco di punta di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Alena ha raccontato di essere felice e innamoratissima e di essersi messa a dieta al fine di essere ancora più bella e in forma in quel giorno tanto speciale, per il quale ha scelto un bellissimo abito. Organizzazione studiata nei minimi dettagli per la cerimonia, nella quale interverranno amici più cari e parenti di entrambi, Certamente fra gli invitati figurerà anche sua sorella. Stiamo parlando di Eliska Seredova.

Chi è la sorella della tanto celebre Alena?

Costei ha scelto di non lavorare nel vasto mondo dello spettacolo. È nata il 7 gennaio del 1989, dunque ha ben 11 anni di meno rispetto ad Alena. Nonostante ciò le due sono a dir poco legatissime, tant’è che pare che sarebbe stata lei, ancora giovanissima, a svolgere l’importante ruolo dei preparativi delle prime nozze della sorella, celebrate a Praga nel 2011 con Gigi.

È una donna molto riservata, tant’è che ha deciso di privatizzare il suo Profilo Ufficiale Instagram. In ogni caso di tanto in tanto appare su quello, a dir poco seguitissimo della ben più celebre sorella maggiore. Ora una bellissima fotografia che le ritrae felici e sorridenti insieme ha incantato il vasto mondo del Web.

Due gocce d’acqua

Le due non sono solo molto belle ma si somigliano pure tantissimo, soprattutto per quanto concerne il sorriso, il taglio sia della bocca che degli occhi e il naso. Stesso sguardo ricco di luce, di gioia e di infinita dolcezza che colpisce, in men che non si dica, dritto al cuore di chiunque le osservi con attenzione.

La somiglianza è talmente elevata che alcuni sostenitori di Alena hanno pensato di vederci doppio! Tantissimi i commenti più che lusinghieri per le due sorelle, che in passato hanno collaborato assieme per una campagna pubblicitaria, in nome della loro eccellente fisicità, che non passa di certo inosservata.