Dramma Gianni Morandi: piombata la bruttissima rivelazione

Il mitico cantante di Monghidoro ha perso per un attimo il suo luminoso sorriso. Il terribile dramma che gli ha spezzato in men che non si dica il cuore.

Gianni Morandi è ancora oggi uno degli artisti più amati in assoluto dagli italiani di ogni età. Possiede inoltre il classico zoccolo duro di estimatori che lo seguono sin dai suoi esordi, quando era poco più che un ragazzino. Pure i giovani e giovanissimi lo adorano, non solo per il suo innato talento di cantante e per le meravigliose canzoni che ci ha donato nel corso della sua carriera e che ci dona tutt’ora, ma anche per il suo modo di essere apparire sia in pubblico che in privato.

Grande sportivo e amante per lo più della corsa, è l’eterno ragazzo d’Italia. Seguitissimo sui Social, in particolare Instagram e Facebook, ha iniziato ad essere assai attivo e seguito pure con acclamate dirette, soprattutto durante il primo e terribile lockdown che ci ha presi tutti quanti in contropiede.

Nel 2022 è tornato al Festival di Sanremo in gara con il brano Apri Tutte Le Porte, scritto dal collega Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, col quale ha conquistato la medaglia di bronzo. In ogni caso il suo brano è stato uno dei più ascoltati e scaricati in Rete di tutta quanta la kermesse.

Un uomo molto amorevole e paterno

Quest’anno lo abbiamo visto in veste di co-conduttore accanto uno strepitoso Amadeus che l’ha fortemente voluto, stimandolo non solo come artista, ma anche come uomo. Commoventi e divertenti sono stati i momenti in cui Gianni, chitarra alla mano, ha intonato alcuni suoi brani, che hanno indubbiamente fatto la storia della musica italiana pure nel mondo.

Meraviglioso poi è stato l’incontro musicale, avvenuto nel corso della seconda serata della nota kermesse, insieme ai colleghi Massimo Ranieri e Albano. Gianni ha molto intenerito i telespettatori quando come una sorta di papà ma anche di nonno, molto dolce e premuroso, è giunto sul palco armato di scopa e paletta per pulirlo, dopo la reazione alquanto turbolenta di Blanco.

La preoccupazione che lo affligge

Ora l’artista sta molto soffrendo, proprio come un tenero nonno per il suo adorato nipote Paolo Antonacci, figlio del mitico Biagio, che in passato, esattamente quando aveva 20 anni, ha sofferto di un disturbo compulsivo e ossessivo. In poche parole il giovane, come ha rivelato al Corriere Della Sera, soffriva per il fatto di essere non solo figlio, ma anche nipote d’arte.

Alla fine è guarito e ora opera con grandissimo successo nel vasto mondo musicale. Tra l’altro ha lavorato sia al pezzo Tango di Tananai, che al brano sanremese di Rosa Chemical. Le cose, lavorativamente parlando gli vanno a gonfie vele tanto che, come ha rivelato lo stesso, può comprarsi casa. Dunque Nonno Gianni può tirare un bel sospiro di sollievo e rallegrarsi per i nuovi successi del suo vincente nipote.