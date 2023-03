Emanuele di Savoia, nozze in arrivo: la bellissima notizia è arrivata all’improvviso

Notizie che scaldano fortemente il cuore e che emozionano a mille. Il Principe Emanuele di Savoia e la lieta novella. Nozze più che imminenti.

Emanuele Filiberto di Savoia è indubbiamente un uomo molto affascinante, oltre che bellissimo, che sia in passato che in tempi più recenti ha spezzato moltissimi cuori. Possiede infatti il classico zoccolo duro di estimatrici che sono molto ammaliate dal suo dolce viso e dai suoi occhi, a dir poco meravigliosi.

Uomo colto, raffinato ed elegante, incanta coi suoi modi di essere, di parlar e di porsi. Da svariato tempo poi ha deciso di dedicarsi al vasto mondo dello spettacolo e in particolar modo della musica. Lo abbiamo visto danzare sulla pista di Ballando Con Le Stelle e poi approdare alla corte di Queen Mary, sia in veste di gradito ospite che di giudice per poi svolgere il ruolo di concorrente nell’edizione vip del padre di tutti i talent.

Tuttavia è il modo delle sette note a stregarlo maggiormente e in nome di ciò lo abbiamo pure visto, nell’ormai lontano 2010, a Sanremo sul prestigioso palco del Teatro Ariston dove ha ottenuto strabilianti consensi sia dal dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori. Ciò lo ha reso molto felice e lui non ha mai smesso di ringraziare tutti quanti per l’ingente affetto dimostrato nei suoi confronti.

Le nozze che rallegrano i cuori

Emanuele è anche un uomo molto impegnato a livello manageriale e in campo del sociale. Viaggia moltissimo e si reca con una cera assiduità in Francia, in particolare a Parigi, dove vive la sua bellissima consorte. Stiamo parlando della famosa e meravigliosa attrice Clotilde Coureau, con la quale ha costruito una splendida famiglia, mettendo al mondo due figlie.

L’uomo, nel corso di alcune interviste a cuore aperto, ha pure parlato di tradimenti che lui avrebbe effettuato nel corso del tempo. A quel punto il gossip è letteralmente impazzato su di lui per svelare i papabili nomi della sue frequentazioni e amanti. Oggi si parla però d’altro. Si sussurra difatti di nozze più che imminenti in casa Savoia. Il cuore del Principe è in fibrillazione. Arriva la lieta novella che rallegra.

Chi sono gli sposi

A sposarsi è Viola Arrivabene, la prima figlia di Bianca di Savoia-Aosta e del conte Gilberto Arrivabene-Valenti-Gonzaga. La donna, classe 1991, è membro della famiglia reale dei Savoia, nonché nipote della principessa Claudia D’Orleans, membro della famiglia reale francese.

Le nozze, per le quali non è ancora stata annunciata una data ufficiale, si svolgerebbero, stando ad alcune fonti, nella città di Venezia. Lo sposo della contessa Viola è il celebre e talentuoso violinista Charlie Siem. Chiaramente tra gli invitati alla cerimonia non potrà mancare l’affascinante Emanuele Filiberto, che ancora una volta metterà in chiara luce il suo innato charme.