“La Rai ha perso un cavallo vincente”: purtroppo l’ha persa per sempre e non può farci nulla

Una grandissima artista da moltissimo tempo non collabora più con l’Azienda di Viale Mazzini. La sua uscita di scena fece ai tempi molto scalpore. La frecciatina che non passa inosservata.

Nell’ultimo periodo abbiamo constatato che parecchi personaggi del vasto mondo televisivo italiano passino anche con una certa disinvoltura dalle Reti Mediaset e quelle Rai e viceversa, non solo per condurre programmi, ma anche per partecipare ad altri in qualità di graditi ospiti. Esemplari in tale direzione sono il rotocalco di Canale 5 Verissimo, condotto dalla splendida Silvia Toffanin e il contenitore domenicale con alla guida Mara Venier Domenica In, in onda su Rai 1.

Per la verità tutto ciò capita anche e soprattutto se si parla di fiction. Grandissimi attori come, fra i tanti, Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Vanessa Incontrada, li abbiamo visti operare, dimostrando sempre grandissimo talento, in serie TV trasmesse in alcuni casi da Mamma Rai, mentre in altri dall’Azienda Del Biscione.

Un altro esempio più che eloquente in tale direzione è il Festival di Sanremo. Chiaramente in questo caso stiamo parlando un super evento, amato e seguiti in tutto il mondo. Per tale kermesse intervengono sul prestigioso palco del Teatro Ariston grandi vip e star non solo nazionale ma anche internazionali per l’immensa gioia dei telespettatori.

La Rai ha perso un pezzo da novanta

Chiaramente fra di loro si possono pure trovare personaggi che operano per lo più sulle Reti Mediaset. Stesso discorso se si parla di co-conduzione di volti femminili. Insomma, il grande pubblico ormai è abituato a questi cambi di rotta, anche solo per un breve, brevissimo periodo, ma sta di fatto che un’uscita di scena dall’Azienda di Viale Mazzini di diversi anni fa, ha lasciato interdetti i più.

Si tratta di una donna bellissima e di una showgirl decisamente talentuosa e completa, lanciata giovanissima sul Piccolo Schermo e nel vasto mondo dello spettacolo generale dal mitico Pippo Baudo. Nonostante il successo, è riuscita a crearsi una bella famiglia, della quale va molto fiera. È molto attiva sia in TV che a Teatro, il suo immenso amore. E ora è da diversi anni a questa parte approdata alla corte di Queen Mary. Chi è?

L’artista più amata dagli italiani

Stiamo chiaramente parlando della splendida Lorella Cuccarini, che ha continuato a ringraziare in interviste e a cuore aperto la vedova Costanzo, per aver sempre speso parole dolci su di lei e per averla voluta fortemente ad Amici come insegnante. In primis ha svolto il ruolo di coach di danza, e poi quello di canto, dopo che Arisa lo aveva momentaneamente lasciato per partecipare a Ballando Con Le Stelle, dove ha poi vinto.

Ora Lory ha incantato tutti con la performance realizzata con Emanuel Lo, con il quale ha già collaborato in passato. All’interno del talent, in onore del compleanno di Mina, hanno dato vita ad un ballo molto sensuale, sulle note di Brivido Felino. I loro numerosi fan sono andati letteralmente in estasi, ma fra di loro c’è anche chi, con amarezza, ha ammesso che la Rai ha perso un cavallo vincente, riferendosi con ciò chiaramente alla Cuccarini.